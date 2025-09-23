Пеевски подава сигнал до прокуратурата заради казуса с парното в "Дружба" 2

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски подава сигнал до прокуратурата за действията на "Топлофикация София" във връзка с ремонта на топлопреносната мрежа в столичния квартал "Дружба" 2.

Пеевски сигнализира прокуратурата да разследва дали дружеството не се води умишлено към фалит, както и заявеното намерение на кмета на София Васил Терзиев да предложи услугата за концесиониране.

"Топлофикация София” не е просто едно общинско дружество, от “Топлофикация София” зависи качеството на живот на над милион потребители в София и всяка нестабилност има много тежки социални последици", се казва в сигнала.

Пеевски определя ситуацията като "поредния провал на кмета Терзиев, на ПП-ДБ и техните партньори от "Спаси София". Според него за две години те не са успели да предотвратят или преодолеят нито един проблем на столицата, а сега "се опитват да легитимират поредния си грабеж".