Скандалът с топлопровода в "Дружба" 2: Недоволството на жителите продължава

Недоволството в столичния квартал "Дружба" 2 продължава заради очаквания ремонт на "Топлификация", който се оказа спешен и трябва да започне в началото на отоплителния сезон през октомври, с продължителност 3 месеца.

Хората очакват заради ремонта да останат без топла вода и парно чак до Нова година. Според някои този период ще се окаже и по-дълъг заради атмосферните условия през зимата, които може да възпрепятстват ремонта.

Не всички имат алтернатива за отопление.

"Все си топля вода. Живея сама, не ми е необходим бойлер, но това не може да се каже за семейства с деца", сподели пред екипа ни жителка на квартала.

Вчера в ефира на БНТ изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров обясни, че компенсации за жителите на квартала не може да има заради финансовото затруднение на дружеството и уточни, че се очаква в засегнатите райони да останат най-много до 15 дни без топлоподаване.

Хората обаче не вярват на тези обещания.

"Това е някакво измъкване от ситуацията. Цинизъм е да няма компенсации за хората. Шефът на "Топлофикация" изобщо не знае къде се намира. Това са пълни глупости. Той говори за някакви графици, които никой не е виждал. Той самият не ги знае. 12 дни пише, 5 дни пише, 15 дни. Кога и как аз да разбера за колко дни няма да имам парно и топла вода? Нямало да има начисляване на сметка. Оставаше и да плащаме, казва жителка на "Дружба" 2.

Част от хората ще разчитат на климатици, но казват, че в квартала има проблем и с електронпреносната мрежа и не са сигурни дали ще издържи на толкова голямо натоварване.

