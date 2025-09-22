БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
"Топлофикация София" няма пари, за да...
Чете се за: 03:37 мин.
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Запази

Дружеството вече дължи над 2 млрд. лева на "Булгаргаз"

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

"Топлофикация София" не разполага със средства, за да компенсира жителите на столичния квартал "Дружба" 2 заради спирането на топлата вода и парното от октомври до Нова година. Това заяви в студиото на "Денят започа" изпълнителният директор на дружеството Петър Петров. По думите му, софиянци ще остават без топлоподаване в района максимум за 15 дни, като първоначално ще бъде спряно топлоподаването на 2 октомври за три дни.

"Ние сме разделили целият район на пет зони. Тези пет зони имат между четири и шест карета, което означава, че можем реално за срок от шест по 15 дни да изпълним в оптимален срок целият ремонт. Ще направим максималното този срок да бъде съкратен", обясни шефът на дружеството.

Петров не може да гарантира обаче, че по време на ремонта всички жители на квартала ще имат отопление по празниците - Коледа и Нова година.

По думите му, "Топлофикация София" е в много тежко финансово състояние. Дължимата сума на "Булгаргаз" за природен газ е достигнала 2,1 млрд. лева.

"Реалната доставка за неплатени количества към "Булгаргаз" е 930 млн. лева от 2011 г., а непризнатите разходи от страна на регулатора от 2011 г. до момента са 1,430 млрд. лева. Осъзнавате големият дефицит, с който дружеството трябва да оперира", каза Петров.

Той допълни, че цената на парното в София е ниска и е трябвало да бъде значително по-висока, за да може дружеството да извършва спокойно ремонтите си. В момента инвестиционната програма на компанията изостава.

"Реалната цена на топлинната енергия към настоящия момент би следвало да бъде по-висока. Ние сме заявили 30% увеличение, утвърдено ни е 5,6%", каза Петров.

По думите му, дружеството е разбрало за проблема в "Дружба" след края на отоплителния сезон, въпреки че до този момент е имало подадени 935 жалби от 97 сгради за проблеми.

"Когато направихме първоначалните измервания установихме загуби от 150 тона на час вода само единствено в този район. В момента, в който ние извършваме измервания, установяваме 250 тона, за по-малко от 4 месеца това е едно значително увеличаване, което може да доведе до много по-дълги спирания през настоящия отоплителен сезон, каза шефът на "Топлофикация София".

След належащия ремонт, би трябвало в "Дружба" 2 да бъде решен проблемът с топлоподаването за следващите 30 години.

Вижте целия разговор във видеото

#без парно и топла вода #"Топлофикация София" #"Булгаргаз" #дългове #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
2
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
4
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
6
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Бизнес

Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско
Чете се за: 02:05 мин.
АИКБ критикува предложението за увеличаване на минималната работна заплата за 2026 г. АИКБ критикува предложението за увеличаване на минималната работна заплата за 2026 г.
Чете се за: 01:22 мин.
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
15625
Чете се за: 01:57 мин.
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
На море през септември - падат ли цените след пика на сезона На море през септември - падат ли цените след пика на сезона
Чете се за: 02:55 мин.

Водещи новини

България чества 117 години от обявяването на Независимостта
България чества 117 години от обявяването на Независимостта
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното "Топлофикация София" няма пари, за да компенсира жителите на "Дружба" 2, иска по-висока цена на парното
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Денят без автомобили затваря центъра на София Денят без автомобили затваря центъра на София
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен Красимир Стоев, НИМХ: Очаква ни суха и сравнително топла есен
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
"Американски герой" - сбогуване с Чарли Кърк
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Португалия признава държавата Палестина
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Последен ден на лятото: Астрономическата есен настъпва в 21:19 часа
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ