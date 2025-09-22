Слънчево и топло до сряда, валежи и застудяване в четвъртък

Сутринта отново главно в източните райони от страната се очакват временни увеличения на облачността. Следобед ще се разкъса и ще преобладава слънчево време. Минималните температури ще са между 10 и 15°, а максималните ще се задържат без особена промяна - предимно между 26 и 31°, в София - 27. Вятърът ще е слаб до умерен с посока от изток.

По Черноморието сутринта ще е с по-значителна ниска облачност, следобед ще намалее до слънчево време. Вятърът ще бъде от изток, до умерен. Дневните температури ще се задържат в порядъка от 24 до 26°, малко по-високи от температурата на водата. Вълнението на морето ще остане умерено.

И в планините ще е слънчево, с по-съществени временни увеличения на облачността около и след обяд главно в масивите от Източна България. Ще духа до умерен вятър с посока от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21°, на 2000 метра - около 14.

Слънчево ще остане и във вторник, отново с повече облаци до обяд в Източна България. Дневните температури ще се повишат с още 2-3°. В сряда ще остане все още топло, но от запад облачността ще започне да се увеличава.

В четвъртък се очакват вече по-значителни увеличения, а на места, главно в източните и в планинските райони, ще има и валежи, предимно слаби. Вятърът ще се усили и дневните температури ще се понижат с близо 5 до 7°. В петък ще остане ветровито, особено в Източна България. Облачността вече в по-голямата част от страната ще е значителна и на много места, главно в западната половина, се очакват валежи от дъжд.