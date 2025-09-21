Недоволство срещу миграцията в Нидерландия, премиерът осъди протестите

В Нидерландия - премиерът Дик Схоф остро осъди протестите срещу имиграцията в Хага, при които се стигна до сблъсъци между полиция и демонстранти. Поне двама служители на реда за ранени, над 30 души за задържани.

По думите на кмета на Хага, ситуацията е "безпрецедентна". Градските власти заявиха, че не отхвърлят допълнителни арести през следващите дни. А в Утрехт се проведе марш за свободата на словото.

Над 1500 души блокираха високоскоростен път в холандския град Хага. Хвърчащите бутилки и камъни от събралото се множество на шествие срещу имиграцията, бяха посрещнати от сълзотворен газ и водни оръдия. Местната власт определи протеститте като шокиращи.

"Групи хулигани от цялата страна умишлено търсеха конфронтация с полицията и използваха прекомерна сила. Тези хулигани идват от цялата страна. Това насилие е безпрецедентно, нечувано и недостойно за Нидерландия", каза Ян ван Занен, кмет на Хага.

Бившият премиер на страната, крайнодесният политик Герт Вилдерс, известен с антиимигрантските си нагласи, също беше поканен да говори на протеста, но отказа. И Вилдерс заклейми хулиганските прояви и добави, че са дело на "идиоти". Протестът е организиран от крайнодесен активист, като исканията бяха за по-стриктна миграционна политика и намаляване на броя на търсещите убежище в страната.

"И аз се чудя защо беше този хаос. Аз лично не участвах в него. Но мога да разбера, че много хора имат потисната ярост и че за някои от тях това е единственият начин да бъдат чути".

Бившият премиер Вилдерс продължава да води по рейтинг политическите си съперници преди предстоящите парламентарни избори на 29 октомври. Причината за оставката му беше именно скандал в парламента, след като той предложи по-строги мерки за търсещите убежище мигранти.

Демонстрации - този път в защита свободата на словото, имаше в Утрехт. Според участниците - писатели и любители на книги, в Нидерландия има все повече политическа цензура, а авторите са обект на агресия заради творбите си. Опасенията са, че и там, както и в САЩ и Унгария, ще се стигне до забрана на определни книги.