Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път

100 000 души, среди които и президентът на Съединените щати - Доналд Тръмп, ще изпратят днес политическия активист Чарли Кърк.

Освен държавния глава, на погребението на Кърк ще държат речи вицепрезидентът Джей Ди Ванс, вдовицата на покойния Ерика Кърк, журналистът Тъкър Карлсън.

Церемонията по изпращането ще започне в 21 часа българско време в щата Аризона на фона на засилени мерки за сигурност. Чарли Кърк ще бъде изпратен като национален герой. Политическият инфлуенсър беше застрелян по време на открит дебат от 22-годишния Тайлър Робинсън.

Кърк водеше открити дебати на теми, които интригуваха младите - като аборта, контрола на оръжията, емиграция и религия. Чрез тях той привлече гласоподаватели на страната на президента Тръмп на всичките му предизборни кампании.