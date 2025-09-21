БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Чете се за: 14:32 мин.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

Най-важната задача за НС е приемането на бюджета, заяви Наталия Киселова

Мая Димитрова
Всичко от автора
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
До седмица-две вероятно ще започне обсъждане на нов вот на недоверие

Снимка: БТА, архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Председателят на парламента Наталия Киселова заяви в Балчик, че основният въпрос на тази сесия на Народното събрание е приемането на бюджета. Според нея стабилността на кабинета зависи от всички парламентарни групи, но е логично опозицията да иска предсрочни избори.

В Балчик тя участва в тържествата по повод 85-годишнината от освобождаването на града от румънската окупация и връщането му впределите на България през 1940 г.

Според Киселова резултатът от вота на недоверие е очакван, а до седмица-две вероятно ще започне да се обсъжда предложение за нов.

"Самите вносители през цялото време казваха, че не очакват да бъде успешен. Очакваха да се чуят онези проблеми, които, според вносителите на вота, са важни за най-тях. Те са всъщност онези въпроси, които втората по численост парламентарна група от години повдига в публичното пространство. Ако говорим за стабилност, това е въпрос на усилие, което трябва да бъде задавано към всики парламентарни групи. Когато имате 9 различни гледни точки нормално е част от групите да не искат стабилност, за да може да се отиде на избори, защото очакват по-добро представяне", коментира тя.

Определи като стабилна управляващата коалиция.

"Аз мисля, че сме като тръстиката. Във всеки момент се огъва, но е по-жилава и издръжлива, отколкото изглежда".

По отношение на избора на шефовете на службите, председателят на парламента заяви, че има внесени законопроекти и дебатът по тях предстои.

"В Конституцията са изведени онези правомощия, които изрично са в компетентността на президента, съвместно или самостоятелно ги упражнява с други органи. По отношение на ръководителите на служби има възможност НС да решава. Има внесени законопроекти. Дебатът предстои, но такъв дебат се е водил и преди повече от десет години, и преди две, така че е част от политическия дебат".

Киселова заяви, че е оптимист за приемането на бюджета и го определи като най-важната задача на парламента.

