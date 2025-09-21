Човешка небрежност вероятно е причинила пожара край с. Горнослав

Човешка небрежност е най-вероятната причина за големия пожар, който горя над асеноградското село Горнослав. По първоначална информация огънят е тръгнал от частен имот.

Полицията вече разследва случая, образувано е и досъдебно производство. Пламъците, които горяха на два фронта, унищожиха 140 декара смесена гора, обработваеми площи и 15 декара борова гора.

Само бързите действия на пожарникарите, горските служители и доброволните формирования попречиха на огъня да стигне до селото. Периметърът на пожара и днес продължава да се следи с дрон и да се гасят отделни огнища.

Екипи на пожарната и горското стопанство остават на терен и тази нощ.