Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк

от БНТ
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Очаква се министър-председателят да изнесе реч пред форума

Премиерът Росен Желязков ще участва в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк
Снимка: БГНЕС/Архив
Министър-председателят Росен Желязков и водената от него правителствена делегация заминават днес за Ню Йорк, където ще вземе участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, съобщиха от правителствената пресслужба.

Форумът събира световните лидери, за да обсъдят ключови теми от международния дневен ред – сигурността, устойчивото развитие, климатичните промени и глобалните икономически предизвикателства.

Очаква се в рамките на посещението си премиерът Желязков да изнесе реч пред Общото събрание, както и да проведе двустранни срещи с представители на други държави и международни организации.

Българската делегация ще акцентира върху ролята на страната ни в гарантирането на стабилността в региона и активния принос към общите усилия на международната общност.

