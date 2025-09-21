БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Топлото време в края на септември напълни плажа в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Запази

За безопасността на плажуващите до края на месеца ще се грижат две двойки спасители

Топлото време в края на септември напълни плажа в Бургас
Снимка: БНТ
Слушай новината

В края на септември топлото време напълни плажа в Бургас. Много жители и гости на морския град се възползваха от високите температури през поредицата почивни дни, за да се насладят на последните слънчеви лъчи само ден преди настъпването на астрономическата есен.

Макар есента да идва, туристите все още не бързат да си тръгват от Южното Черноморие. През почивните дни плажната ивицата на Северния плаж в Бургас напомня по-скоро за разгара на лятото, отколкото за край на сезона.

Иван Георгиев, спасител: “Така нареченият дълъг уикенд е благоприятен за плажуване. Температурата на морската вода също е топла, приятна. Плажът се пълни до ден днешен. Ние сме градски плаж и по-голяма част от плажуващите са местни. Имаме и туристи от вътрешността на България. Тази година сега в момента наблюдавам често поляци, словаци, което и за мен също е изненада. Това, което забелязвам е, че заведенията също се пълнят.”

Димитър Николов: “Времето е разкошно. Тези, които имат отпуски и почивка и са в Бургас, това е много хубаво развлечение да си направиш една тренировка преди обеден плаж, може и следобеден.”

Люба: “Слънцето пече, морето е спокойно, какво по-хубаво? Докато е топло съм на плажа. Използвам всяко свободно време, за да бъда тук.”

Анна Генчева: “Идеално е! Най-хубавото време! Тази година така се получи, че целия август имаше вълни и не беше подходящо за малки деца.”

За безопасността на плажуващите до края на септември ще се грижат две обходни двойки спасители.

Иван Георгиев, спасител: “По програма за водно спасяване от 16-ти септември работят два спасителни поста с по двама спасители, които правят обходи по цялата дължина на плажа.”

Медицинският пункт на плажа, който разполага с реаниматор и медицинска сестра, също остава отворен до края на септември. Прогнозата обещава, че хубавото време ще се задържи и през следващите дни.

#на море #Бургас #плаж в Бургас #плажуващи #топло време

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
2
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Второ огнище пламна край село Горнослав
3
Второ огнище пламна край село Горнослав
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
4
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
5
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират икономисти
6
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Регионални

Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)
Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил Левски" (СНИМКИ)
Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер във Варна Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
Близо 30 детски площадки в Благоевград се нуждаят от спешен ремонт Близо 30 детски площадки в Благоевград се нуждаят от спешен ремонт
Чете се за: 02:40 мин.
По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско
Чете се за: 02:05 мин.
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1 тази вечер от 20:30 ч.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва Наталия Киселова: Коалицията е като тръстиката - огъва се, но не се пречупва
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на борсите тази седмица Цените на повечето храни, плодове и зеленчуци се повишават на борсите тази седмица
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Преди Общото събрание на ООН: Великобритания и Португалия признaват...
Чете се за: 02:55 мин.
По света
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Енрике Иглесиас пя пред хиляди фенове на стадион "Васил...
Чете се за: 03:35 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ