Топлото време в края на септември напълни плажа в Бургас

В края на септември топлото време напълни плажа в Бургас. Много жители и гости на морския град се възползваха от високите температури през поредицата почивни дни, за да се насладят на последните слънчеви лъчи само ден преди настъпването на астрономическата есен.

Макар есента да идва, туристите все още не бързат да си тръгват от Южното Черноморие. През почивните дни плажната ивицата на Северния плаж в Бургас напомня по-скоро за разгара на лятото, отколкото за край на сезона.

Иван Георгиев, спасител: “Така нареченият дълъг уикенд е благоприятен за плажуване. Температурата на морската вода също е топла, приятна. Плажът се пълни до ден днешен. Ние сме градски плаж и по-голяма част от плажуващите са местни. Имаме и туристи от вътрешността на България. Тази година сега в момента наблюдавам често поляци, словаци, което и за мен също е изненада. Това, което забелязвам е, че заведенията също се пълнят.” Димитър Николов: “Времето е разкошно. Тези, които имат отпуски и почивка и са в Бургас, това е много хубаво развлечение да си направиш една тренировка преди обеден плаж, може и следобеден.” Люба: “Слънцето пече, морето е спокойно, какво по-хубаво? Докато е топло съм на плажа. Използвам всяко свободно време, за да бъда тук.” Анна Генчева: “Идеално е! Най-хубавото време! Тази година така се получи, че целия август имаше вълни и не беше подходящо за малки деца.”

За безопасността на плажуващите до края на септември ще се грижат две обходни двойки спасители.

Иван Георгиев, спасител: “По програма за водно спасяване от 16-ти септември работят два спасителни поста с по двама спасители, които правят обходи по цялата дължина на плажа.”

Медицинският пункт на плажа, който разполага с реаниматор и медицинска сестра, също остава отворен до края на септември. Прогнозата обещава, че хубавото време ще се задържи и през следващите дни.