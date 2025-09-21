БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Иван Таков, БСП: Нашите министри не получават задачи от Пеевски

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Запази

Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП, посочи той

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нашите министри не получават задачи от Пеевски. Никой не може да нарежда на 134-годишната БСП - това заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" зам.-председателят на партията и общински съветник Иван Таков. Той подчерта, че колективните органи на социалистите са гарант, че решенията се взимат вътре в партията.

За напрежението Борисов – Пеевски

Таков коментира размяната на остри реплики между Бойко Борисов и Делян Пеевски през последните дни:

"Българската социалистическа партия има 134-годишна история. Като колективен разум тази партия е събрала целия опит след Освобождението. За това е добре останалите политически сили не да слушат, но поне да се вслушват в БСП и нейните представители."

Той подчерта, че вътрешнопартийните драми не са интересни за обществото.

На въпрос дали министри на социалистите получават задачи от Пеевски, Таков отговори категорично:

"Нашите министри имат програма, свързана с тази на партията. Те се съобразяват с Изпълнителното бюро и Националния съвет. Колективните органи на БСП са гарант, че никой не кадрува в партията – нито Пеевски, нито който и да е друг."

Той даде пример за компромиси в управлението, но и за теми, по които БСП е била непреклонна:

"Както беше с пенсиите – категорично настояхме за осъвременяване по швейцарското правило."

За бюджета и социалната политика

Таков подчерта, че предстои нова бюджетна процедура, в която БСП ще отстоява социалните си приоритети:

"Нашият министър Гуцанов ще настоява минималната заплата да стане 1213 лв., а майчинството за втората година – 1200 лв."

Иван Таков заяви, че именно той е инициатор на дискусията за премахване на плоския данък:

"Не е вярно, че БСП иска да вдига данъците. Говорим за по-справедлива данъчна отговорност. Най-богатите трябва да плащат повече, чрез по-висок корпоративен данък и данък дивидент. Обикновените хора няма да бъдат натоварени."

Той даде пример с други европейски държави и подчерта, че реформата е наложителна с оглед въвеждането на еврото от 2026 г.

За президентската институция

По повод идеите за ограничаване правомощията на държавния глава, Таков коментира:

"Не става дума за Радев, а за президентската институция. Ако се променя нещо, то трябва да е аргументирано, защото след година и половина ще имаме нов президент."

Той отхвърли обвиненията на Борисов за ляв популизъм:

"Ляв – да, популист – не. Нашата кандидатура ще бъде държавен глава на всички българи."

За кризата с "Топлофикация София"

Иван Таков успокои жителите на столичния квартал "Дружба" 2, че няма да останат 3 месеца без парно и топла вода:

"Максимум до 12 дни един блок ще бъде без отопление. Но проблемът е по-дълбок – "Топлофикация" е с 2,5 млрд. лв. задължения и се нуждае от модернизация."

Той напомни, че БСП от години настоява за въвеждане на чуждестранен оператор за модернизация, но без концесия или продажба на дружеството.

Вижте целия разговор във видеото

#"БСП - Обединена левица" #Иван Таков

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
2
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Второ огнище пламна край село Горнослав
4
Второ огнище пламна край село Горнослав
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
5
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)
6
Пожар избухна в Южната промишлена зона в Бургас (ВИДЕО)

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Политика

Резултатите от вота на недоверие бяха очаквани, заяви Наталия Киселова
Резултатите от вота на недоверие бяха очаквани, заяви Наталия Киселова
Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ Димитър Гърдев: До края на годината ще поискаме трето плащане по ПВУ
Чете се за: 03:32 мин.
Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски Тони Стойчева, ПП: Благомир Коцев е държан в ареста по нареждане на Пеевски
Чете се за: 02:57 мин.
Манол Пейков, ПП-ДБ: Институциите са по-завладени от всякога и всички го виждат Манол Пейков, ПП-ДБ: Институциите са по-завладени от всякога и всички го виждат
Чете се за: 02:50 мин.
Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите Пеевски получи отговор от премиера за работата по кризата с водите
Чете се за: 00:40 мин.
Цончо Ганев, "Възраждане": Протестите в защита на българския лев вече станаха социални, обедняването е факт Цончо Ганев, "Възраждане": Протестите в защита на българския лев вече станаха социални, обедняването е факт
Чете се за: 03:02 мин.

Водещи новини

Пожарът край Плевен е локализиран
Пожарът край Плевен е локализиран
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Иван Таков, БСП: Нашите министри не получават задачи от Пеевски Иван Таков, БСП: Нашите министри не получават задачи от Пеевски
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет "Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Продължава израелската офанзива в Газа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Безплатна кампания за ранна диагностика на Алцхаймер във Варна
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Слънчево и топло до средата на новата седмица
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ