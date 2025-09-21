БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Пловдив
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази

Изкупните цени обаче са по-ниски заради вносът от Гърция и Молдова

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Много добра реколта от грозде тази година, отчитат производители от Родопската яка. За сметка на това, изкупните цени са по-ниски заради вносът от Гърция и Молдова.

Иван Гюров отглежда над 60 декара десертни сортове грозде в землището на село Брестовица. Казва, че реколтата тази година е добра.

Иван Гюров – производител на грозде: "Годината за нашия регион като количество и качество на реколтата е сравнително добра, особено сравнена с предишните две години, които бяха на ръба на катастрофата. За съжаление в региони където имаше късни студове реколтата е буквално съсипана, на 100 процента."

Изкупната цена на гроздето обаче е по-ниска от миналата година. 2 лева струва килограм грозде на едро, но до крайния потребител в магазина достига до 8 лева.

Иван Гюров – производител на грозде: "В Гърция реколтата е добра и има голям внос, за поредна година ЕС разреши на Молдова безмитен внос и гроздето е в този списък, и от Молдова влиза грозде на безценица, то влиза в Румъния, а после в България."

Цените на виното ще са по-високи тази година, прогнозират собственици на винарски изби от региона.

Димитър Кючуков – управител на винарска изба: "Българинът няма да спре да пие вино, цените съответно да – ще са по-високи, защото всичко се покачва. Това е нормално. Тенденцията в потребителството на вино и алкохолни напитки е във възход."

Заради високите разходи и ниските изкупни цени много производители на грозде обмислят да се откажат да се занимават с този вид земеделие.

Автори: Антоанета Андреева, Мариела Хубинова

#реколта грозде #село Брестовица #реколта на грозде #производители на грозде #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил Левски"
2
Мегазвездата Енрике Иглесиас пее тази вечер на стадион "Васил...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Второ огнище пламна край село Горнослав
4
Второ огнище пламна край село Горнослав
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли
5
Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари...
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен
6
Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
5
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Бизнес

АИКБ критикува предложението за увеличаване на минималната работна заплата за 2026 г.
АИКБ критикува предложението за увеличаване на минималната работна заплата за 2026 г.
Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители Отлична реколта от грозде - цената на виното обаче ще върви нагоре, пресмятат производители
14565
Чете се за: 01:57 мин.
Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси Стабилизиране на пазара отчитат от Комисията по стокови борси
Чете се за: 01:35 мин.
На море през септември - падат ли цените след пика на сезона На море през септември - падат ли цените след пика на сезона
Чете се за: 02:55 мин.
Какво ще се случи с модната империя на Армани след смъртта му? Какво ще се случи с модната империя на Армани след смъртта му?
Чете се за: 08:30 мин.
Министерството на туризма и Областна администрация Бургас стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие Министерството на туризма и Областна администрация Бургас стартират кампания за удължаване на сезона на Южното Черноморие
Чете се за: 03:30 мин.

Водещи новини

Пожарът край Плевен е локализиран
Пожарът край Плевен е локализиран
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
"Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет "Източен страж": Британски изтребители осъществиха първия си полет
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Слънчево и топло до средата на новата седмица Слънчево и топло до средата на новата седмица
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Жечо Станков за казуса "Дружба": Няма да допусна 90 дни...
Чете се за: 04:27 мин.
У нас
Покачването на цените ще продължи до края на годината, прогнозират...
Чете се за: 05:02 мин.
Икономика
Кампания събра над 135 000 лв. за възстановяването на покрива на...
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Между формулите и езиците: Ще се подготвят ли учениците за живота с...
Чете се за: 16:25 мин.
След новините
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ