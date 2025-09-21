По-добра реколта от грозде тази година в Пловдивско

Много добра реколта от грозде тази година, отчитат производители от Родопската яка. За сметка на това, изкупните цени са по-ниски заради вносът от Гърция и Молдова.

Иван Гюров отглежда над 60 декара десертни сортове грозде в землището на село Брестовица. Казва, че реколтата тази година е добра.

Иван Гюров – производител на грозде: "Годината за нашия регион като количество и качество на реколтата е сравнително добра, особено сравнена с предишните две години, които бяха на ръба на катастрофата. За съжаление в региони където имаше късни студове реколтата е буквално съсипана, на 100 процента."

Изкупната цена на гроздето обаче е по-ниска от миналата година. 2 лева струва килограм грозде на едро, но до крайния потребител в магазина достига до 8 лева.

Иван Гюров – производител на грозде: "В Гърция реколтата е добра и има голям внос, за поредна година ЕС разреши на Молдова безмитен внос и гроздето е в този списък, и от Молдова влиза грозде на безценица, то влиза в Румъния, а после в България."

Цените на виното ще са по-високи тази година, прогнозират собственици на винарски изби от региона.

Димитър Кючуков – управител на винарска изба: "Българинът няма да спре да пие вино, цените съответно да – ще са по-високи, защото всичко се покачва. Това е нормално. Тенденцията в потребителството на вино и алкохолни напитки е във възход."

Заради високите разходи и ниските изкупни цени много производители на грозде обмислят да се откажат да се занимават с този вид земеделие.

Автори: Антоанета Андреева, Мариела Хубинова