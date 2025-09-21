Продължава израелската офанзива в Газа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Великобритания и Португалия се очаква днес официално да признаят палестинска държава. На този фон продължава израелската офанзива по превземане на град Газа.

Израелските сили вече контролират източните предградия и биха могли да напреднат към централната и западната част на града, където са повечето цивилни. Израелската армия продължава да разрушава най-високите сгради в града.

По данни на местни медици при израелските удари през последното денонощие са загинали най-малко 60 палестинци. Утре в Ню Йорк започва срещата на Общото събрание на ООН, на която се очаква общо 10 държави да признаят официално независима палестинска държава като средство за натиск над Израел.

