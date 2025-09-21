БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ПОЖАРИТЕ В СТРАНАТА

Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха

Продължава гасенето на локални огнища

Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха
Снимка: Борислав Цветанов
Пожарът, който избухна вчера край Плевен, е локализиран. Около полунощ огнеборците са успели да овладеят огъня, съобщиха от общината.

Няма опасност пожарът да се разпространи. Продължава гасенето на локални огнища, като през цялата нощ районът беше наблюдаван от дежурни екипи.

Пожарът, възникна в района на бившата рафинерия "Плама". Периодично се правят замервания - резултатите показват безопасни стойности.

Периодично се правят замервания на въздуха - резултатите показват безопасни стойности, заяви за БНТ областният управител на Плевен Мартин Мачев:

"Към момента пожарът е овладян. В гасеното на пожара участваха 5 екипа на пожарната, така че в момента всичко е овладяно. Опасност за здравето на населението няма. Жертви в пожара няма, няма и пострадали. Имаме увеличение на азотните оксиди, което е нормално, но те са в нормата. Имаме увеличение на фините прахови частици. Към момента имаме превишаване на нормите в отделните часове, но към момента данните започват да показват, че вече влизаме към норма."

#гасене на пожар #Плевен #пожар

