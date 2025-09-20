Голям пожар гори край бившата рафинерия "Плама" до Плевен

Запалиха се стари утайници на бившата рафинерия "Плама". Облакът се забелязва и от Плевен.

Първоначално е възникнал пожар в сухи треви, който се е разраснал. Огънят се е прехвърлил и е засегнал изоставените преди години утайници, в които докато рафинерията е работила са изливани, отпадъчни нефтопродукти. На място са изпратени четири противопожарни автомобила.

Няма опасност за близките населени места или за хората, каза за медиите директорът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" – Плевен комисар Станислав Атанасов.

Според него мястото е занемарено и не се използва от години. Засегнатата площ е с размери 50 на 100 метра по първоначални данни на огнеборците. Няма опасност от разрастване на пожара.

Снимка: Борислав Цветанов