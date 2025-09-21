Овладян е големият пожар над асеновградското село Горнослав

Овладян е големият пожар, който избухна вчера над асеновградското село Горнослав. Късно снощи е било загасено второто огнище на пожара, което се разрази в борова гора.

12 противопожарни екипа, горски служители, доброволни формирования и местни жители се бориха с огъня на два фронта. Беше прекъснато и електрозахранването на няколко планински села, заради засегнат електропровод.

През цялата нощ пожарникари и горски служители останаха на терен, а тази сутрин екипите продължават с обработването на отделни огнища и оглеждат територията с дрон. Огънят е засегнал 15 декара борова гора и около 140 декара смесена растителност и обработваеми площи. Изясняват се причините за възникване на пожара.