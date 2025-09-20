БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Пожар гори край асеновградското село Горнослав (СНИМКИ и ВИДЕО)

от БНТ , Репортер: Галена Паскова
Чете се за: 00:40 мин.
Към момента няма опасност за населеното място, съобщиха пожарната служба в Асеновград

Пожар гори край землището на асеновградското село Горнослав. Запалили са се сухи треви.

Огънят се е разпространил на голям фронт, но към момента няма опасност за населеното място, съобщиха за БНТ от противопожарната служба в Асеновград.

Огнеборци от Асеновград и Пловдив са на терен, като целта е да не се допусне пламъците да обхванат и горски масив. В гасенето участват и горски служители.

снимки и видео: Иво Данчев

От Община Асеновград обявиха, че при необходимост, на терен ще бъдат изпратени и представители на доброволно формирование "Асеневци".

