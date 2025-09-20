Вицепрезидентът Илияна Йотова е гост на етнофестивала "Единство в многообразието" в Тараклия

Градът в Молдова е културен център на бесарабските българи
За 24-ти път в молдовския град Тараклия се провежда етнокултурният фестивал "Единство в многообразието". Градът е културен център на бесарабските българи.
Хора от различни етноси се включиха във фестивала, за да покажат своите уникални традиции и обичаи, насърчавайки междукултурния диалог и подчертавайки ценността на всяка националност. Програмата на фестивала включва музикални и танцови изпълнения, показват се традиционни носии, ритуали и обичаи.
Посетителите могат да опитат и традиционни ястия от кухнята на българи, украинци, молдовци и гагузи. Фестивалът "Единство в многообразието" е не само празник на народните традиции, но и платформа за междукултурен обмен и взаимно разбирателство. На фестивала присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.
Илияна Йотова - вицепрезидент на Република България: "Вижте щастливите лица на всички на този площад. Всеки идва със своята собствена култура, със своите обичаи, със своите традиции. Молдова е богата на това, защото има толкова много етноси, които я правят богата със своята култура и със своите езици. И най-вече, разбира се, с българската общност, с българската етническа общност тук в Молдова, запазила над два века своята култура, своя език, който от тук нататък ще трябва да се развива още повече."