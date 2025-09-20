Вицепрезидентът Илияна Йотова е гост на етнофестивала "Единство в многообразието" в Тараклия

За 24-ти път в молдовския град Тараклия се провежда етнокултурният фестивал "Единство в многообразието". Градът е културен център на бесарабските българи.

Хора от различни етноси се включиха във фестивала, за да покажат своите уникални традиции и обичаи, насърчавайки междукултурния диалог и подчертавайки ценността на всяка националност. Програмата на фестивала включва музикални и танцови изпълнения, показват се традиционни носии, ритуали и обичаи.

Посетителите могат да опитат и традиционни ястия от кухнята на българи, украинци, молдовци и гагузи. Фестивалът "Единство в многообразието" е не само празник на народните традиции, но и платформа за междукултурен обмен и взаимно разбирателство. На фестивала присъства и вицепрезидентът Илияна Йотова.