Срещу мръсния въздух: Пловдив затваря центъра за движение на стари коли

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Мариела Хубинова
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Мерките ще важат в рамките на 7 месеца - от октомври до април

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В Пловдив въвеждат зони с ниски емисии от края на следващата година. Те ще важат в рамките на 7 месеца от октомври до април. Нова наредба за чистотата на атмосферния въздух забранява използването на дърва и въглища за отопление от началото на 2027 година.

В момента буферни паркинги и специални зони за паркиране около забранените за стари автомобили райони в Пловдив няма. Те ще бъдат заложени в генералния план за движение на града, който предстои да бъде приет. Това са част от мотивите, с които някои от общинските съветници гласуваха против наредбата, която въвежда забранителните зони.

Яна Димитрова, общински съветник от "Браво Пловдив": "В Пловдив няма работещ градски транспорт, в Пловдив няма метро, наистина въздухът е замърсен и с това съм съгласна, но нека преди да подходим рестриктивно да помислим какви са алтернативите за това.

Ден след гласуването на наредбата, пловдивчани също са скептични как тя ще функционира.

- Просто не виждам как ще се получи това нещо, Пловдив е толкова компактно застроен, че е много сложно.

- Аз съм твърдо да може всеки автомобил, който не отговаря на изискванията и замърсява околната среда, да не посещава тези зони. Но това да не става по годината на производството. Не може има коли, които са на по 2-3 години, пушат като комини и те ще могат да влизат в центъра, което абсолютно обезсмисля идеята.

Бензинови автомобили над 34 години и дизелови над 24 към дата 1 октомври 2026 година ще бъдат ограничени да се движат в центъра на Пловдив в т. нар. малък ринг.

Иван Стоянов – заместник-кмет на Пловдив: "Големият ринг се въвежда от 1 октомври 2028 г. до 30 април 2029 година. Контролът ще се осъществява с видеонаблюдение. Наказанието за физически лица е до 1000 лева."

Според общинската администрация до края на септември 2026 година ще бъде решен и въпросът с паркирането.

Иван Стоянов – заместник-кмет на Пловдив: "Паркингът на Колодрума може да се отдели, част от него, като буферен, паркинга пред КАТ..."

В приетата наредба беше направено изключение за ретро автомобилите. А според съветниците от групата на "Възраждане", тя е дискриминационна и заради това те ще сезират областния управител.

