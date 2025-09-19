БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ми-6 набира шпиони... в тъмната мрежа

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Запази

Инструкции за достъп до специалния сайт са качени на различни езици

Ми-6 набира шпиони... в тъмната мрежа
Слушай новината

Британското външно разузнаване Ми-6 откри днес портал в "тъмната мрежа" за вербуване на нови шпиони по целия свят и най-вече в Русия.

Шефът на специалната служба Ричард Мур прикани всички, които имат чувствителна информация за международния тероризъм или за враждебни действия на чужди разузнавателни служби, да известят Ми-6 чрез подсигурения сайт. Той ще позволи на службата, добила световна известност чрез героя на Иън Флеминг - Джеймс Бонд, да вербува нови шпиони за Обединеното кралство в Русия и навсякъде по света, обяви външният министър Ивет Купър.

Инструкции за достъп до портала са качени на различни езици в YouTube канала на Ми-6. Потенциалните шпиони са съветвани да използват браузър Тор, надеждни VPN връзки и устройства, и имейл адреси без връзка с тях.

#МИ-6 #шпионска мрежа #тъмна мрежа

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
3
Левски и Лудогорец не си вкараха гол в дербито
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
5
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Европа

На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Чете се за: 02:52 мин.
Кая Калас за руските изтребители в Естония: Изключително опасна провокация Кая Калас за руските изтребители в Естония: Изключително опасна провокация
Чете се за: 01:12 мин.
Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство Руски изтребители нарушиха естонското въздушно пространство
Чете се за: 00:25 мин.
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
Естественият срещу изкуствения интелект: Ожесточен спор между депутати и виртуален министър в Албания Естественият срещу изкуствения интелект: Ожесточен спор между депутати и виртуален министър в Албания
Чете се за: 02:52 мин.

Водещи новини

70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
70% надценка на цените от борсата до магазина, отчитат от КНСБ
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
На метри от руската граница: Животът в украинския град Золочив
Чете се за: 04:17 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ