Ми-6 набира шпиони... в тъмната мрежа

Британското външно разузнаване Ми-6 откри днес портал в "тъмната мрежа" за вербуване на нови шпиони по целия свят и най-вече в Русия.

Шефът на специалната служба Ричард Мур прикани всички, които имат чувствителна информация за международния тероризъм или за враждебни действия на чужди разузнавателни служби, да известят Ми-6 чрез подсигурения сайт. Той ще позволи на службата, добила световна известност чрез героя на Иън Флеминг - Джеймс Бонд, да вербува нови шпиони за Обединеното кралство в Русия и навсякъде по света, обяви външният министър Ивет Купър.

Инструкции за достъп до портала са качени на различни езици в YouTube канала на Ми-6. Потенциалните шпиони са съветвани да използват браузър Тор, надеждни VPN връзки и устройства, и имейл адреси без връзка с тях.