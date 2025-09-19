БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази

Спирачен път обаче липсва

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Спирачките на АТВ-то, блъснало петима души в Слънчев бряг, са изправни. Това показва експертизата на Националното следствие, направена след инцидента. Спирачен път обаче липсва - казват още разследващите. Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев вече е с по-тежко обвинение след смъртта на блъснатата Христина, чийто 4-годишен син все още е в болница.

Един от ключовите въпроси по делото вече има категоричен отговор – спирачките на АТВ-то са били изправни. Това обяви в "Денят започва" говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов.

"Лично се уверих, че всичките спирачни колела упражняват необходимото спирачно усилие над законоизискуемите параметри. Говорим за техническа причина, която да не позволява превозното средство да спре. И именно това е един от въпросите, който е поставен на вещите лица. Налице ли е техническа причина, която да е довела до произшествието, или това са действията на водача", каза Мариан Маринов, следовател и говорител на Националната следствена служба.

Подсъдимият Никола Бургазлиев е карал с не повече от 30 километра в час.

"Скоростта е разрешена. Въпросът е, че той има задължение да спре още в момента, когато вижда насрещно движещо се превозно средство. Законът е такъв. Няма право да прави каквато и да е друга маневра. Особено след 7 септември, когато е в сила новият Закон за движение по пътищата. Спасителната маневра не оневинява водача. Това, че той е направил маневра надясно, за да се спаси от удар с насрещно движещото се средство, не го оневинява. Даже е забранено да прави маневра надясно. Трябвало е единствено да спре", каза още Маринов.

Движението на АТВ-то е регистрирано от камери в района.

"Цялото движение е не повече от 10-15 секунди. От потеглянето до самия удар. Там е доста кратко разстоянието. Още при самото потегляне имаме маневра - ляв завой, навлизане в насрещното движение, рязка маневра надясно пред насрещно движещото се превозно средство в посока групата пешеходци", посочи Мариан Маринов.

Адвокатът на подсъдимия Бургазлиев Галина Колева отказа комента с мотива, че не е запозната с техническата експертиза и заключенията на вещите лица. Защитата твърдеше, че вероятна причина за инцидента е именно технически проблем с превозното средство. Такъв отрече да има собственикът на АТВ-то. Окончателната техническа експертиза ще бъде готова в началото на следващата седмица. А семейството на пострадалите настоява за възможно най-тежка присъда.

"Това, което оттук нататък искаме и ще настояваме до последно и единственото нещо, за което се борим, е доживотна присъда за Бургазлиев", заяви Георги Радков, адвокат на пострадалото семейство.

По искане на защитата на Бургазлиев предстои повторна проверка на контролната проба за наличие на марихуана в кръвта на обвиняемия.

#Никола Бургазлиев #АТВ #слънчев бряг

Последвайте ни

ТОП 24

Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са предсмъртно писмо
1
Разследват смъртта на семейство край Сливница, оставили са...
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
2
Гледайте световното първенство по лека атлетика в Токио по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
НА ЖИВО: Левски - Лудогорец 0:0 (полувреме)
5
НА ЖИВО: Левски - Лудогорец 0:0 (полувреме)
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
6
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Сигурност и правосъдие

Учение на "Гранична полиция": Хеликоптер и дрон участваха в демонстрациите в Созопол
Учение на "Гранична полиция": Хеликоптер и дрон участваха в демонстрациите в Созопол
Убийството във варненския квартал "Чайка": Задържан е синът на жертвата Убийството във варненския квартал "Чайка": Задържан е синът на жертвата
Чете се за: 00:52 мин.
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Коцев Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на варненския кмет Коцев
Чете се за: 01:10 мин.
Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната Запрянов: ВВС поддържат необходимата готовност за защита на въздушното пространство на страната
Чете се за: 01:35 мин.
Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта на 12-годишното момиче Делото "Сияна": Разпитват свидетели по процеса за смъртта на 12-годишното момиче
Чете се за: 01:55 мин.

Водещи новини

Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и Пеевски
Кой гарантира сигурността на кабинета? Въпросът скара Борисов и...
Чете се за: 04:45 мин.
У нас
Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ) Ремонт на АМ "Хемус" парализира София, над 15 километра е задръстването (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия ЕК представи 19-ия пакет санкции срещу Русия
Чете се за: 02:57 мин.
По света
Премиерът за политическото напрежение и мерките срещу домашната...
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
Чете се за: 02:52 мин.
По света
"Дружба" 2 без топла вода и парно за 3 месеца: Хората са...
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
Тръмп отнема лицензи на телевизионни канали, ако го критикуват
Чете се за: 03:57 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ