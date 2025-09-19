Технически изправно е АТВ-то, ранило петима души в Слънчев бряг

Спирачките на АТВ-то, блъснало петима души в Слънчев бряг, са изправни. Това показва експертизата на Националното следствие, направена след инцидента. Спирачен път обаче липсва - казват още разследващите. Шофьорът на АТВ-то Никола Бургазлиев вече е с по-тежко обвинение след смъртта на блъснатата Христина, чийто 4-годишен син все още е в болница.

Един от ключовите въпроси по делото вече има категоричен отговор – спирачките на АТВ-то са били изправни. Това обяви в "Денят започва" говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов.

"Лично се уверих, че всичките спирачни колела упражняват необходимото спирачно усилие над законоизискуемите параметри. Говорим за техническа причина, която да не позволява превозното средство да спре. И именно това е един от въпросите, който е поставен на вещите лица. Налице ли е техническа причина, която да е довела до произшествието, или това са действията на водача", каза Мариан Маринов, следовател и говорител на Националната следствена служба.

Подсъдимият Никола Бургазлиев е карал с не повече от 30 километра в час.

"Скоростта е разрешена. Въпросът е, че той има задължение да спре още в момента, когато вижда насрещно движещо се превозно средство. Законът е такъв. Няма право да прави каквато и да е друга маневра. Особено след 7 септември, когато е в сила новият Закон за движение по пътищата. Спасителната маневра не оневинява водача. Това, че той е направил маневра надясно, за да се спаси от удар с насрещно движещото се средство, не го оневинява. Даже е забранено да прави маневра надясно. Трябвало е единствено да спре", каза още Маринов.

Движението на АТВ-то е регистрирано от камери в района.

"Цялото движение е не повече от 10-15 секунди. От потеглянето до самия удар. Там е доста кратко разстоянието. Още при самото потегляне имаме маневра - ляв завой, навлизане в насрещното движение, рязка маневра надясно пред насрещно движещото се превозно средство в посока групата пешеходци", посочи Мариан Маринов.

Адвокатът на подсъдимия Бургазлиев Галина Колева отказа комента с мотива, че не е запозната с техническата експертиза и заключенията на вещите лица. Защитата твърдеше, че вероятна причина за инцидента е именно технически проблем с превозното средство. Такъв отрече да има собственикът на АТВ-то. Окончателната техническа експертиза ще бъде готова в началото на следващата седмица. А семейството на пострадалите настоява за възможно най-тежка присъда.

"Това, което оттук нататък искаме и ще настояваме до последно и единственото нещо, за което се борим, е доживотна присъда за Бургазлиев", заяви Георги Радков, адвокат на пострадалото семейство.

По искане на защитата на Бургазлиев предстои повторна проверка на контролната проба за наличие на марихуана в кръвта на обвиняемия.