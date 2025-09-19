На първо четене: Депутатите решиха парламентът да избира ръководството на НСИ

Парламентът прие на първо четене шефът на националната статистика и тримата му заместници да се избират от Народното събрание, вместо да се назначават с решение на Министерския съвет.



Промените бяха подкрепени от управляващото мнозинство и "ДПС - Ново начало", а против гласуваха от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие".

Според вносителите те ще гарантират независимостта на Института.

Предвижда се още мандатът на сегашното ръководство да бъде прекратен предсрочно и до месец да бъде избрано ново.