ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На първо четене: Депутатите решиха парламентът да избира ръководството на НСИ

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Казусът с Националния статистически институт

промените закона висшето образование фокус парламента
Парламентът прие на първо четене шефът на националната статистика и тримата му заместници да се избират от Народното събрание, вместо да се назначават с решение на Министерския съвет.

Промените бяха подкрепени от управляващото мнозинство и "ДПС - Ново начало", а против гласуваха от ПП-ДБ, "Възраждане", МЕЧ и "Величие".

Според вносителите те ще гарантират независимостта на Института.

Предвижда се още мандатът на сегашното ръководство да бъде прекратен предсрочно и до месец да бъде избрано ново.

# Народно събрание #ръководство #НСИ #Национален статистически институт #Парламент

