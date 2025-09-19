Учение на "Гранична полиция": Хеликоптер и дрон участваха в демонстрациите в Созопол

Учение на "Гранична полиция" се проведе в открито море край Созопол. Участваха четири гранични катера.

Хеликоптер, дрон и две десантни лодки.

Пред премиера и вътрешния министър граничните полицаи показаха как се задържа кораб, който пренася голямо количество наркотици.

Снимки: БТА

Само през това лято граничните полицаи са задържали два плавателни съда, които пренасят дрога и един, който е изхвърлил пакетите с наркотици във водата, но униформените са успели да ги съберат. В учението участваха и над 70 гранични полицаи.