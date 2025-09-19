БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Звездна раздяла: Моника Белучи и Тим Бъртън вече не са двойка

За последно Белучи и Бъртън се появиха заедно през юни тази година

Моника Белучи и Тим Бъртън обявиха официално раздялата си. След почти тригодишна връзка италианската актриса и холивудският режисьор ще поемат по различни пътища.

В изявление по темата се казва, че двамата изпитват "дълбока привързаност и уважение" един към друг.

За последно Белучи и Бъртън се появиха заедно през юни тази година на филмовия фестивал в Таормина.

Тогава режисьорът нежно целуна актрисата по бузата. Двамата имат само един общ проект -"Бийтълджус" 2.

Белучи има две деца от предишния си брак с Венсан Касел и Бъртън има две деца с предишната си партньорка Хелена Бонам Картър.


