БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Ще бъдат ли одобрявани учителите по религия от митрополиите?

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
Запази

БНТ изпрати въпроси до МОН след изказване на митрополит Гавриил

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На 9 септември митрополит Гавриил в своя реч във Врачешкия манастир "Св. 40 мъченици" казва:

"Министерството обещава, и това е много важно, във всяка една епархия учителите по религия – православие да бъдат одобрявани от съответната митрополия, защото няма никакъв смисъл да изучаваш православие, ако учителят е атеист или някакъв сектант или еретик. В Румъния това вече е въведено. Дадоха ни обещанието, че ще бъде и при нас. "

Видеото с речта е качено на официалната фейсбук страница на Ловчанската епархия.

Потърсихме коментар от министерството на образованието и науката. В отговора си до нас заявяват, че изискванията към учителите по религия са записани в Наредба № 15 от 22.07.2019 г. На конкретния въпрос "Давало ли е подобно обещание МОН и на какво основание църквата ще одобрява кой има право да преподава в светско училище?" заявяват:

"По време на обсъждания и срещи с Българската православна църква във връзка с въвеждането на новия предмет са изразени опасения с оглед разширяване на достъпа до изучаването на православно християнство, да не бъдат допуснати отклонения от канона и да има стриктни изисквания кой и как го преподава. В тази връзка МОН е поело ангажимент да продължи диалога и да търси най-добрите решения по отношение на конфесионалната програма, без да се променя принципът, че учителите в светското училище се назначават по държавните стандарти."

Съгласно изискванията в наредбата длъжността „учител по религия“ в начален етап на основното образование I—IV клас“ може да бъде заета от лице, което:

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“, „учител по богословие (религия)“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“.

Длъжността „учител по религия“ в V-XII клас, може да бъде заета от лице, което:

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“, „учител по богословие (религия)“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „философия“ с професионална квалификация „философ“, „учител по философия“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „история и археология“, професионална квалификация „историк“ „учител по история/учител по археология“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“;

• има завършено висше образование във всички специалности, включващи философия или история, начална училищна педагогика от област на висшето образование „педагогика на обучението по…“, присъдена професионална квалификация „учител по философия“ „учител по история/учител по история и цивилизация“, „начален учител“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“.

#"Религия и добродетели" #митрополит Гавриил #религия #училище

Последвайте ни

ТОП 24

НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
1
НА ЖИВО: Световно първенство по лека атлетика в Токио
Камера за скорост на тераса?
2
Камера за скорост на тераса?
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
3
Гледайте финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото спирачно усилие
4
Мариан Маринов: Спирачните колела на АТВ-то упражняват необходимото...
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
5
Неуспешен е петият вот на недоверие към кабинета "Желязков"
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите
6
Пробиха тунел между Италия и Австрия под Алпите

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
4
Разкриха императорската резиденция на Константин Велики в Улпия Ескус
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма в София, няма тежки наранявания
5
Шофьорът на автомобила, врязал се в камион на сметопочистваща фирма...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
6
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана

Още от: Общество

НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново
НСО с мерки за сигурност за честванията за Деня на независимостта във Велико Търново
Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев Учениците да започват деня в училище с гимнастика или танци, предлага кметът Васил Терзиев
Чете се за: 02:00 мин.
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска спешни мерки за проблемите с безводието
Чете се за: 00:45 мин.
Омбудсманът сезира Комисията по енергетика за спирането на топлата вода в „Дружба“ 2 Омбудсманът сезира Комисията по енергетика за спирането на топлата вода в „Дружба“ 2
Чете се за: 01:42 мин.
На първо четене в парламента: Депутатите гласуват промени в Закона за статистиката На първо четене в парламента: Депутатите гласуват промени в Закона за статистиката
Чете се за: 01:10 мин.
Председателят на Националния статистически институт съобщи, че е получил заплаха за живота си Председателят на Националния статистически институт съобщи, че е получил заплаха за живота си
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Делото за смъртта на 12-годишната Сияна продължава през октомври
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Изписаха от болницата полицейския началник в Русе Изписаха от болницата полицейския началник в Русе
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет МВФ препоръча затягане на колана в следващия бюджет
Чете се за: 01:35 мин.
У нас
"Хората се смеят и после мислят": Раздадоха Антинобеловите награди (СНИМКИ) "Хората се смеят и после мислят": Раздадоха Антинобеловите награди (СНИМКИ)
Чете се за: 02:17 мин.
Още
НЗОК сигнализира ГДБОП за фишинг измами
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Росен Желязков: Правителството не е тази жица, през която трябва да...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Делян Пеевски с остро писмо към премиера Росен Желязков, иска...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Бивш шеф на Апелативния спецсъд се оттегли от делото за мярката на...
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ