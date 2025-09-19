Ще бъдат ли одобрявани учителите по религия от митрополиите?

На 9 септември митрополит Гавриил в своя реч във Врачешкия манастир "Св. 40 мъченици" казва:

"Министерството обещава, и това е много важно, във всяка една епархия учителите по религия – православие да бъдат одобрявани от съответната митрополия, защото няма никакъв смисъл да изучаваш православие, ако учителят е атеист или някакъв сектант или еретик. В Румъния това вече е въведено. Дадоха ни обещанието, че ще бъде и при нас. "

Видеото с речта е качено на официалната фейсбук страница на Ловчанската епархия.

Потърсихме коментар от министерството на образованието и науката. В отговора си до нас заявяват, че изискванията към учителите по религия са записани в Наредба № 15 от 22.07.2019 г. На конкретния въпрос "Давало ли е подобно обещание МОН и на какво основание църквата ще одобрява кой има право да преподава в светско училище?" заявяват:

"По време на обсъждания и срещи с Българската православна църква във връзка с въвеждането на новия предмет са изразени опасения с оглед разширяване на достъпа до изучаването на православно християнство, да не бъдат допуснати отклонения от канона и да има стриктни изисквания кой и как го преподава. В тази връзка МОН е поело ангажимент да продължи диалога и да търси най-добрите решения по отношение на конфесионалната програма, без да се променя принципът, че учителите в светското училище се назначават по държавните стандарти."

Съгласно изискванията в наредбата длъжността „учител по религия“ в начален етап на основното образование I—IV клас“ може да бъде заета от лице, което:

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“, „учител по богословие (религия)“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“.

Длъжността „учител по религия“ в V-XII клас, може да бъде заета от лице, което:

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“, „учител по богословие (религия)“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „религия и теология“ с професионална квалификация „богослов“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „философия“ с професионална квалификация „философ“, „учител по философия“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“;

• има завършено висше образование във всички специалности от област на висшето образование „история и археология“, професионална квалификация „историк“ „учител по история/учител по археология“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“;

• има завършено висше образование във всички специалности, включващи философия или история, начална училищна педагогика от област на висшето образование „педагогика на обучението по…“, присъдена професионална квалификация „учител по философия“ „учител по история/учител по история и цивилизация“, „начален учител“ и придобита допълнителна професионална квалификация „учител по религия“.