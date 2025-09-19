Изписаха от болницата полицейския началник в Русе

Директорът на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров е изписан от Университетската болница „Канев“ в крайдунавския град. Той е в стабилно състояние, за домашно възстановяване и амбулаторно проследяване.

Старши комисар Кожухаров беше настанен в болницата на 4 септември, когато му беше направена животоспасяваща и органосъхраняваща операция. В лечебното заведение тогава дойдоха и министърът на вътрешните работи Даниел Митов, и главният секретар на МВР Мирослав Рашков.

За нападението над него и съседа му Георги Димитров малко след полунощ същия ден бяха обвинени четирима младежи. Окръжният съд в Русе първоначално им определи постоянни мерки „задържане под стража“. След това Великотърновският апелативен съд ги намали. Жулиен Кязъмов и Кирил Гочев, на по 18 години, както и 19-годишният Виктор Иванов са под домашен арест, а непълнолетният Станислав Александров е под надзор на инспектор от Детска педагогическа стая.



