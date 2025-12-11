БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 01:50 мин.
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
Окончателно: Варненски съд потвърди размера на паричната...
Чете се за: 02:30 мин.
НА ЖИВО: Росен Желязков: Правителството подава оставка
Чете се за: 05:35 мин.
Четирима от задържаните след протеста на 1 декември...
Чете се за: 04:37 мин.
Депутатите приеха на първо четене бюджета на общественото...
Чете се за: 03:07 мин.
Проф. Ива Христова: Мутирал щам на грипа набира скорост...
Чете се за: 09:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Кабинетът "Желязков" подаде оставка
В развитие

ОСТАВКА НА КАБИНЕТА "ЖЕЛЯЗКОВ"

Шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
18219
Чете се за: 01:02 мин.
Запази
живо заседание народното събрание
Снимка: БТА/Архив
Слушай новината

Шестия вот на недоверие към кабинета "Желязков" е неуспешен. "За" гласуваха 106 депутати, 0 - "против" и 0 - "въздържал се".

Процедурата трябваше да започне в 13.30 ч., но от "Има такъв народ" поискаха 30-минутна почивка преди да започне гласуването. Вотът беше поискан от ПП-ДБ и подкрепен от АПС и МЕЧ.

Това е шестият вот на недоверие към кабинета "Желязков" и е за провала на правителството в икономическата политика.

Вчера обсъждането по него продължи около пет часа. Острите политически дебати в пленарната зала бяха както за формирането на бюджета, така и за управлението на силовите структури. От "Възраждане" и "Величие" също обявиха, че ще го подкрепят, макар и със свои аргументи.

Поради липсата на кворум беше закрито заседанието.

# Народно събрание #вот на недоверие

Водещи новини

Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Премиерът депозира оставката на Министерския съвет
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Накъде след оставката: Какво казва Конституцията? Накъде след оставката: Какво казва Конституцията?
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Бойко Борисов: Настоях за тази оставка Бойко Борисов: Настоях за тази оставка
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Асен Василев: Това е първа стъпка към това България да стане нормална, европейска държава Асен Василев: Това е първа стъпка към това България да стане нормална, европейска държава
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
ИТН след оставката на кабинета: Хаосът го избра опозицията
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
Делян Пеевски за оставката на кабинета: Печелившият е друг и да...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Костадинов: Корупцията и олигархията нямат място в управлението на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Радостин Василев: Сега е моментът президентът Радев да слиза на терен
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ