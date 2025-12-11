Протестът срещу правителството: Многолюдният митинг в София премина без безредици

Мащабните протести срещу властта снощи преминаха без големи безредици. В столицата демонстрацията се проведе в Триъгълника на властта и пред БНБ, с основно искане - оставка на правителството. Над 30 души са задържани, като в някои от тях са намерени нож, бокс и бомбички, съобщиха от СДВР за БНТ. Малко преди 21:30 часа протестът официално приключи.

По-голяма част от протестиращите се разотидоха. Част от тях блокираха обаче за кратко движението на "Орлов мост".

Антиправителственият протест в столицата започна в 18 часа. Хиляди се събраха в Триъгълника на властта под надслов - "Оставка. Вън Пеевски и Борисов от властта".

Кристиян: "Това, което искам да кажа не е към политиците, а към всички млади хора, които живеят в чужбина и в България. Да не се отказват. Аз съм на 30 години и от 30 години слушам как прехода ще бъде дълъг. Не трябва да бъде повече дълъг, защото другите държави за пет години правят чудеса." Цанимир Ангелов: "Бюджетът, който беше приет - върнат, приет - върнат вече и ние не знаем какъв бюджет ще имаме догодина, жестоко ощетява специалисти в редица области като учени и медици."

"Не може да отиват милиони на месец за тях и на Пеевски охраната да си ходи." Ивайло Полихронов: "Тук съм за оставка на правителството това е моята цел, както и на хората тук."

На площада беше изградена голяма сцена, от която освен лозунги срещу властта можеха да се чуят и музикални изпълнения. Върху фасадата на Народното събрание бяха изписани с лазерни надписи призиви „Оставка“, „Мафията вън“, „За честни избори“ и „Кой разпореди това безобразие?“. От трибуната Асен Василев поиска управляващата коалиция да си отиде с мир и да бъдат проведени честни избори.

Асен Василев: "Борисов, чуваш ли. Чуй пак! Оставка, оставка."

Ивайло Мирчев, ПП-ДБ: "Борисов да дойде и да пита площада. Не да гледа Реал Мадрид. Да дойде да пита хората тук дали да подава оставка от 1 януари или да подава сега. Аз ще му кажа какъв е отговорът и като гледахме депутати на ГЕРБ и Ново начало веднага трябва да подадат оставка.Енергията е страхотна много хора. Това не е партиен протест. Хората са ядосани на корумпираното управление."

Към антиправителствения протест се включиха и студенти - първо те блокираха столичната улица "Раковски" пред НАТФИЗ.

"Искаме хората от правителството да не мислят само за себе си. Да мислят и за обществото. Щом ние сме тук значи има алтернатива, ние ще променим нещата." "Не ги ли е срам управляващите 20 години да крадат най-нагло. Дори в най-големите диктатури няма такава наглост каквато виждаме тук "

Студенти се събраха и пред Софийския университет.

"Изморихме се да ни управляват необразовани хора. Кой ще дойде на власт ще реши народа. Ние искаме промяна. Различни сме от други поколения." "Изходът е един оставка. Младите трябва да сме активни и да изберем алтернативата." "Искаме да обединим цялата студентска общност. Да свалим тези мутри."

В 21:20 организаторите обявиха официално край на демонстрациите, след като сред протестиращите се появиха младежи, определяни като провокатори.

Асен Василев, ПП-ДБ: "Утре се надяваме да я гласуват. Ако не ще се съберем пак тук още повече и този път няма да си тръгнем."

След официалния край протестиращите тръгнаха към "Орлов мост" и други точки в центъра на София. По информация на БНТ над 30 души са били задържани на протеста в София. Сред тях има и лица с наркотици, ножове в тях, пиротехнически изделия и спрейове.В двама от задържаните са намерени големи суми пари.