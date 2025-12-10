БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу...
Чете се за: 00:17 мин.
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Чете се за: 04:27 мин.
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Чете се за: 00:45 мин.
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна...
Чете се за: 08:27 мин.
Протест в Триъгълника на властта под надслов...
Чете се за: 04:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Запази

Засилено е полицейското присъствие в района

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
Снимка: БТА
Слушай новината

Протестиращите срещу правителството в центъра на София изпяха заедно химна на България.

От сцената пяха химна и Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП - ДП).

С това беше сложен край на демонстрацията, която започна в 18.00 часа. Организаторите призоваха гражданите да се приберат тихо и спокойно и да внимават за провокатори, които са се слели с потока от хора.

Засилено е полицейското присъствие в района.

Движението е затворено за автомобили.

Множеството изпълни пространството от бул. "Мария Луиза" до Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Събралите се на протест под наслов "Оставка! Пеевски и Борисов вън!" няколко пъти пяха "Когато па, когато па, когато падне Пеевски, не искам аз съм отдолу, за да не падне върху мен" и многократно, докато скачат, скандираха: "Кой не скача е дебел" и "Оставка".

Песента беше изпята и от Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Беше излъчено и видео с лидера на "Има такъв народ" Слави Трифонов, на което той казва, че никога не би се коалирал с Бойко Борисов. Беше показан и пост на Трифонов, според който никога не би направил договори с Делян Пеевски.

На екрана се излъчиха и кадри на Тошко Йорданов и Станислав Балабанов от "Има такъв народ", които казват, че с ДПС няма да преговарят. Протестиращи го освиркваха.

#София #протест

Последвайте ни

ТОП 24

Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
1
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
2
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
3
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на кабинета "Желязков"
4
Шести вот на недоверие: Депутатите дебатират искането за оставка на...
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ
5
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ
Шестият вот на недоверие: Как протекоха дебатите в парламента?
6
Шестият вот на недоверие: Как протекоха дебатите в парламента?

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
4
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Общество

10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)
10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу властта в София
Чете се за: 00:17 мин.
Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ) Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:32 мин.
Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово Специалистите по здравни грижи протестираха, властта обеща програма, с която да ги подпомага финансово
Чете се за: 04:17 мин.
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста в София (СНИМКИ) Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са задържаните на протеста в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу...
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ) Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР) Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 08:27 мин.
У нас
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР) Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън Пеевски и Борисов" (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Ще се изисква ли петгодишна история в социалните мрежи за влизане в...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ