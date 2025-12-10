Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР)

Многохиляден протест и в Пловдив. На площад "Съединение" в града се събраха две групи недоволни с общо искане за оставка на кабинета.

Част от протестиращите настояват и за провеждането на референдум за еврото и защита на българския лев.

Във Варна протестът преминава в шествие по централните булеварди на града - от пл. “Съединение” до пл. “Независимост”, като за кратко беше блокирано и движението в отсечката.



В Бургас недоволството също е масово и е с искане за оставката на правителството. Протестиращите се събраха пред общината и по главните централни улици.





ПЛОВДИВ

Протест тази вечер има и в Пловдив, началната точка е площад "Съединение".

Тук протестиращите започнаха да се събират доста по-рано. Да, шествията има и тази вечер, както на първи декември, но днес маршрутът на шествието ще е друг. След като премине демонстрацията тук на Площад съединение, протестиращите се очаква да се отправят към панаира през моста на река Марица. Тази промяна породи и някои спекулации ден-два преди протеста.

Според част от протестиращите, маршрутът им е променен нарочно и те не са получили разрешение да отидат до общината, където да поискат и оставката на кмета на града Костадин Димитров, който знаете е от ГЕРБ.

Според официалните организатори на протеста обаче, те са подали именно този маршрут до панаира по логистични причини.

А именно, че там има достатъчно място да се пренесе мащабното шествие, което се очаква и тази вечер.

Протестът в Пловдив днес е под мотото "Ела отново, Ела културно. Призивът е обединено и мирно да се покаже, че Пловдив се събуди. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка, казват протестиращите.

Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото.

Вижте повече в прякото включване на Деница Торньова от Пловдив:







ВАРНА

Над 10 000 варненци искат оставка на правителството. Шествието премина без инциденти по централните булеварди и се събра на митинг пред Съдебната палата.

Основните искания на недоволните във Варна са правителството на Росен Желязков да подаде оставка и да има предсрочни парламентарни избори. Също така протестиращите се обявиха и против бюджета на държавата за следващата година.

Събитието се организира от "Продължаваме промяната - Демократична България". За момента протестът преминава мирно, без провокации и без напрежение.

Има и засилено полицейско присъствие. От полицията във Варна също така казаха, че на протеста няма да бъдат допускани хора, които са с маски и не могат да бъдат разпознати.

Протестиращите стават все повече с всяка изминала минута.

Вижте каква е ситуацията и във Варна в прякото включване на Петър Дойкински:







БУРГАС

Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”.

По време на недоволството в града са арестувани 9 души. Те са задържани за наличие на свастики, бомбички и предизвикване на безредици по време на шествието.

Хората тук изразят несъгласието си не само с бюджета, но и със сегашното управление.

На предния протест имаше различни скандирания и беше поискана оставката на правителството. Тази вечер желанието на протестиращите е същото. Според тях правителство работи против интересите на българите.

Присъстват много млади хора и семейства с деца, а възгласите „оставка“ и „мафия“ звучат през цялото време.

Протестиращите издигат плакати: “Мафията вън!”, “Позор”, “Не искам да живея в такава държава”.

Протестиращите се отправиха и на шествие.

Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова:







ВЕЛИКО ТЪРНОВО

снимки: Мирела Дончева

СТАРА ЗАГОРА

снимки: Иван Янев

БЛАГОЕВГРАД

Мирно и с възгласи протече протестът в Благоевград. Протестиращите искат оставка на правителството.

На площада в града пристигнаха хора от цялата област. Хората са категорични, че ще протестират, докато не постигнат своите искания.

Снимки: Миглена Медарова

ДОБРИЧ

С възгласи "Оставка и затвор" стотици протестираха в Добрич пред сградата на общината.

Те настояват за предсрочни избори.

Снимка: Надежда Карапанчева

СМОЛЯН

Антиправителствен протест се провежда и в Смолян. Протестиращите изпълниха площад "България" в центъра на града. Със скандирания поискаха оставката на правителството. Организаторите от ПП-ДБ заявиха, че протестът е мирен и надпартиен и изразява волята на хората за смяна на управляващите. Протестиращите планират и мирно шествие по централния булевард в града.

Михаил Камбарев, организатор ПП: "И в Смолян на хората вече им прекипя и казват, че това безобразие с Пеевски постоянно да краде и да бърка в джобовете на всеки един гражданин няма да се търпи. Така че в момента това правим - излизаме като народ да кажем, че ние не сме съгласни и народът да вземе нещата в свои ръце, да каже че е време за оставка." Костадин Керемедчиев, протестиращ: На никоя партия вече в Парламента в момента не вярвам, но пък дано дойдат някои млади, съвестни, че да се променят малко-от малко нещата."

Снимки: Величка Петкова

МОНТАНА

Хиляди излязоха на протест срещу правителството и в Монтана. Това е трети антиправителствен протест в града, но днес хората, които излязоха са значително повече. Те протестират срещу подялбата на държавата между двама души. Много от протестиращите призоваха Борисов и Пеевски да живеят месец с техните заплати. Събитието протича мирно при засилено полицейско присъствие.

Снимка: БТА