Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР)

Многохиляден протест и в Пловдив. На площад "Съединение" в града се събраха две групи недоволни с общо искане за оставка на кабинета.
Част от протестиращите настояват и за провеждането на референдум за еврото и защита на българския лев.
Във Варна протестът преминава в шествие по централните булеварди на града - от пл. “Съединение” до пл. “Независимост”, като за кратко беше блокирано и движението в отсечката.
В Бургас недоволството също е масово и е с искане за оставката на правителството. Протестиращите се събраха пред общината и по главните централни улици.
ПЛОВДИВ
Протест тази вечер има и в Пловдив, началната точка е площад "Съединение".
Тук протестиращите започнаха да се събират доста по-рано. Да, шествията има и тази вечер, както на първи декември, но днес маршрутът на шествието ще е друг. След като премине демонстрацията тук на Площад съединение, протестиращите се очаква да се отправят към панаира през моста на река Марица. Тази промяна породи и някои спекулации ден-два преди протеста.
Според част от протестиращите, маршрутът им е променен нарочно и те не са получили разрешение да отидат до общината, където да поискат и оставката на кмета на града Костадин Димитров, който знаете е от ГЕРБ.
Според официалните организатори на протеста обаче, те са подали именно този маршрут до панаира по логистични причини.
А именно, че там има достатъчно място да се пренесе мащабното шествие, което се очаква и тази вечер.
Протестът в Пловдив днес е под мотото "Ела отново, Ела културно. Призивът е обединено и мирно да се покаже, че Пловдив се събуди. Време е да поискаме отговорност, почтеност и оставка, казват протестиращите.
Време е да застанем рамо до рамо всички, които не приемат управление, което взима решения зад гърба на хората, злоупотребява с парите на държавата и разделя обществото.
Вижте повече в прякото включване на Деница Торньова от Пловдив:
ВАРНА
Над 10 000 варненци искат оставка на правителството. Шествието премина без инциденти по централните булеварди и се събра на митинг пред Съдебната палата.
Основните искания на недоволните във Варна са правителството на Росен Желязков да подаде оставка и да има предсрочни парламентарни избори. Също така протестиращите се обявиха и против бюджета на държавата за следващата година.
Събитието се организира от "Продължаваме промяната - Демократична България". За момента протестът преминава мирно, без провокации и без напрежение.
Има и засилено полицейско присъствие. От полицията във Варна също така казаха, че на протеста няма да бъдат допускани хора, които са с маски и не могат да бъдат разпознати.
Протестиращите стават все повече с всяка изминала минута.
Вижте каква е ситуацията и във Варна в прякото включване на Петър Дойкински:
БУРГАС
Хиляди протестират на пл. “Атанас Сиреков” пред сградата на Община Бургас и по протежението на централните улици “Александровска“ и “Богориди”.
По време на недоволството в града са арестувани 9 души. Те са задържани за наличие на свастики, бомбички и предизвикване на безредици по време на шествието.
Хората тук изразят несъгласието си не само с бюджета, но и със сегашното управление.
На предния протест имаше различни скандирания и беше поискана оставката на правителството. Тази вечер желанието на протестиращите е същото. Според тях правителство работи против интересите на българите.
Присъстват много млади хора и семейства с деца, а възгласите „оставка“ и „мафия“ звучат през цялото време.
Протестиращите издигат плакати: “Мафията вън!”, “Позор”, “Не искам да живея в такава държава”.
Протестиращите се отправиха и на шествие.
Вижте повече в прякото включване на Елеана Цанова:
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
снимки: Мирела Дончева
СТАРА ЗАГОРА
снимки: Иван Янев
БЛАГОЕВГРАД
Мирно и с възгласи протече протестът в Благоевград. Протестиращите искат оставка на правителството.
На площада в града пристигнаха хора от цялата област. Хората са категорични, че ще протестират, докато не постигнат своите искания.
Снимки: Миглена Медарова
ДОБРИЧ
С възгласи "Оставка и затвор" стотици протестираха в Добрич пред сградата на общината.
Те настояват за предсрочни избори.
Снимка: Надежда Карапанчева
СМОЛЯН
Антиправителствен протест се провежда и в Смолян. Протестиращите изпълниха площад "България" в центъра на града. Със скандирания поискаха оставката на правителството. Организаторите от ПП-ДБ заявиха, че протестът е мирен и надпартиен и изразява волята на хората за смяна на управляващите. Протестиращите планират и мирно шествие по централния булевард в града.
Михаил Камбарев, организатор ПП: "И в Смолян на хората вече им прекипя и казват, че това безобразие с Пеевски постоянно да краде и да бърка в джобовете на всеки един гражданин няма да се търпи. Така че в момента това правим - излизаме като народ да кажем, че ние не сме съгласни и народът да вземе нещата в свои ръце, да каже че е време за оставка."
Костадин Керемедчиев, протестиращ: На никоя партия вече в Парламента в момента не вярвам, но пък дано дойдат някои млади, съвестни, че да се променят малко-от малко нещата."
Снимки: Величка Петкова
МОНТАНА
Хиляди излязоха на протест срещу правителството и в Монтана. Това е трети антиправителствен протест в града, но днес хората, които излязоха са значително повече. Те протестират срещу подялбата на държавата между двама души. Много от протестиращите призоваха Борисов и Пеевски да живеят месец с техните заплати. Събитието протича мирно при засилено полицейско присъствие.
Снимка: БТА
Дени, майка на три деца: “Всичко и изцяло трябва да се промени. Бъдещето за децата е тъмно с това правителство и тази система.”
Мери, майка на три деца: “Защото не е честно на Пеевски вечерята да струва хиляда лева или виното, а ние да работим за 1000 лева на месец. Господин Пеевски, моля ви, искам само един месец да изкарате с нашите пари.”
Димитър, студент: “Искам да покажа, че аз имам глас. Аз гласувам винаги и моят глас не е продаден, както и на всички млади. Аз подкрепям младите, защото надеждата е при младите.”