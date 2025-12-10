БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с опасност за рак

Теодора Гатева от Теодора Гатева
Чете се за: 04:27 мин.
Европа
До момента са тествани 77 деца, 25 са носители на гена

Снимка: илюстративна
Журналистическо разследване, което повдига много медицински и етични въпроси. Донор на осеменителен материл, който несъзнателно е носил генетична мутация, драстично повишаваща риска от рак, е станал баща на 197 деца. Донорският материал е използван в 14 държави в Европа. Някои от изкуствено заченатите деца вече са болни, има и починали. 14 обществени медии в Европа работиха заедно по темата.

Страх и възмущение в Европа, след като стана ясно, че донор на сперма е носител на генетична мутация, която повишава риска от заболяване от агресивна форма на рак в най-ранна детска възраст. Генът е идентифициран скоро, обясняват лекари, и за това, когато донор с номер 7069 от Дания е давал материал срещу заплащане, проблемът не е открит.

През изминалите 17 години спермата му е използвана в 67 клиники в 14 държави в Европа. Селин - това не е истинското й име, живее във Франция и една от майките, чието дете е заченато от този донор. През пролетта получава обаждане от Белгия, където е извършено осеменяването.

Селин, майка на дете, заченато от донор 7069, Франция: "Жената, която отговаря за инвитро процедурите, ми обясни, че донорът, използван за моето осеменяване е носител на мутирал ген. Има 50% вероятност децата му да са носителите на този ген."

Сега дъщеря й е на 14, тестовете показват, че е носител на гена. А това означава, че до края на живота си ще трябва да се подлага всяка година на изследвания, за да следи за рак. Обаждането до Селин идва година и половина, след като е установено, че деца са се разболели заради генетична мутация на донорската сперма.

Случаят с Дорте Келерман от Дания е още по-неприятен. Тя разбира за проблема от Фейсбук група.

Дорте Келерман, майка на дете, заченато от донор 7069, Дания: "Дъщеря ми беше тествана и не е носител на гена - това е добре. Бях бясна, защото не получих информацията директно. Все едно не поемат отговорност за случай като този. А трябва."

Идвиг Каспър изследва генетичната предразположеност към рака. Обяснява, че най-често мутиралият ген е причина за тумор на мозъка и рак на гърдата.

Каспър, биолог, Руански университет: "Имаме много деца, които вече имат рак, има и такива, с по два вида от заболяването. Някои от тях са починали в ранна възраст."

До момента са тествани 77 деца, 25 са носители на гена. Опасенията са, че броят на децата от този донор може да са много повече.

проф. Светлана Лагерканц, Каролински институт, Швеция: "Много е рисковано и абсолютно неправилно един донор да има толкова много деца. Това е далеч извън нормалната биология, и има такива огромни последствия!"

И причината за това е, че има принципни норми, които банките за сперма трябва да спазват за броя заченати деца. Но всяка държава има собствени регулации и не се съобразява с останалите. Друг проблем е и посещението на съседни държави с цел осеменяване. От Европейската банка за сперма в Дания изразиха съчувствие към засегнатите семейства и признаха, че семенната течност е използвана за зачеването на твърде много деца.

Случаят повдига много въпроси - кой реално контролира инвитро процедурите, банките за сперма и яйкцеклетки - една от най-доходоносните индустрии. Адекватни ли са съществуващите закони, имат ли регулаторите капацитет да проследяват различните случаи. Отговорите ще се търсят.

