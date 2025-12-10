БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков: Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва

У нас
Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва.Това каза премиерът Росен Желязков преди началото на днешното правителство заседание.

„Демокрацията изисква умението да се чува и различното мнение, дори когато то не ни харесва, защото така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, заяви премиерът Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание.

Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви – основателни или не – трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките.

Премиерът Росен Желязков припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.

Росен Желязков апелира протестите да бъдат спокойни и мирни, като напомни, че упражняването на гражданските права минава през това да се спазват правата на всички – както на протестиращите, така и на полицаите и на всяка друга група, независимо от политическите различия.

#премиерът Росен Желязков #Министерски съвет #заседание

