Максимални температури между 9° и 14°

В близките часове мъглите ще продължат да се разсейват и през втората половина на деня в по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Максималните температури днес ще бъдат между 9° и 14°, в София около 11°.

Ще духа слаб, по Черноморието умерен вятър с посока от запад-северозапад.

През нощта вятърът ще отслабне и след полунощ в низините и около водните басейни отново ще започне да се образува ниска облачност или мъгла.

Минималните температури утре ще бъдат от минус 2° в западните райони до плюс 4° по Черноморието, в София минус 1°, а максималните между 10° и 15°, в София около 12°, на морския бряг между 10° и 12°.

В следобедните часове мъглите почти навсякъде ще се разсеят и в по-голямата част от страната отново ще бъде слънчево и почти тихо. Слънчево и почти тихо ще бъде утре и по Черноморието, а преди обяд и там видимостта ще е намалена от мъгли.

И в планините ще бъде слънчево. Ще духа слаб, по високите части на Рила и Пирин умерен северен вятър. Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 5° на Алеко до 11° на Боровец, в Банско и Смолян 13°.

През нощта срещу петък са възможни слаби и изолирани превалявания, но в петък вероятността за валежи е малка. Температурите ще останат почти без промяна.

В събота и неделя ще преобладава слънчево време, в часовете преди обяд на много места в страната с мъгли. Температурите и минималните, и максималните ще се понижат.

По-съществено застудяване предстои в понеделник, когато ще бъде и ветровито, с повече облаци над Източна България.