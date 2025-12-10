БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Варненски абсурд: Паркирани коли блокираха сметоизвозването в район "Младост" - махнаха контейнерите

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Абсурден случай от Варна - контейнери за отпадъци са премахнати във варненския кв. "Младост", защото сметоизвозващите коли не могат да стигнат до тях заради паркирани автомобили. Вместо да бъде решен проблемът обаче, контейнерите просто са премахнати. Липсата им вече е предизвикала образуването на микросметище.

Контейнерите за смет са махнати без предупреждение. Хората започват да подават сигнали към местната администрация, но без резултат.

Дочка Паскова: “Лично аз живея от 29 години в квартала и тези контейнери винаги са били тук. Първо бяха от тази страна, после от другата. Последният сигнал, ако може да се види, е с подписите на 90 човека, които живеят ето тук.”

Заради затруднения достъп до контейнерите и неритмичното извозване на отпадъците около тях са се образували микросметища.

От администрацията казват, че са получавали сигнали от граждани, които не са искали кофите за смет да са на мястото, заради разпилените около тях отпадъци.

Мартина Георгиева, район “Младост”: “Наистина, съдовете бяха преместени оттук до края на блока, защото не може да влиза големият камион. Това беше ежедневие. При нас наистина постъпваха много сигнали за образуване на микросметище.”

Преместването на контейнерите създава неудобство за възрастните и трудно подвижни хора.

Анка Димитрова: “Трудно ми е! Представете си да вали или както духа силен вятър, аз застопорявам срещу вятъра с бастуна, докато мине поривът на вятъра. И при лошо време тук ще е трудно, а там? Тук по стълби трябва да мина, за да отида до онзи боклук.”

От район “Младост” са сигнализирали общинска полиция за паркираните автомобили, които затрудняват сметоизвозващите коли, но резултат няма. Затова са намерили решение – има контейнери, има проблем, няма контейнери, няма проблем.

#варненски абсурд #сметоизвозване #контейнери

Последвайте ни

ТОП 24

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
3
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
4
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата "Хасърджиев"
5
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
6
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
2
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
3
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
5
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Регионални

Протест и в Сливен: Медицински сестри поискаха 1550 евро стартова заплата
Протест и в Сливен: Медицински сестри поискаха 1550 евро стартова заплата
Национален протест на медици: Искат по-високи заплати Национален протест на медици: Искат по-високи заплати
Чете се за: 01:47 мин.
Здравни специалисти напуснаха за час работните си места в Бургас в знак на протест Здравни специалисти напуснаха за час работните си места в Бургас в знак на протест
Чете се за: 00:37 мин.
19-годишно момиче е загинало при катастрофа в Бобов дол 19-годишно момиче е загинало при катастрофа в Бобов дол
Чете се за: 00:42 мин.
Фериботният кораб "Бдин" не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност Фериботният кораб "Бдин" не извършва плавания от и за Румъния поради техническа неизправност
Чете се за: 01:05 мин.
Продължават протестите на земеделците в Гърция - как влияе това на туризма у нас Продължават протестите на земеделците в Гърция - как влияе това на туризма у нас
Чете се за: 01:27 мин.

Водещи новини

Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?
Шестият вот на недоверие: Как протичат дебатите в парламента?
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Национален протест на медици: Искат по-високи заплати Национален протест на медици: Искат по-високи заплати
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото Обезопасяват изпочупените на масовия протест плочки на Ларгото
Чете се за: 04:07 мин.
У нас
"Мамник" започва на 8 януари по БНТ "Мамник" започва на 8 януари по БНТ
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ