Борисов: Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет

Чух гласа на протестиращите, имаме един добър бюджет. Това заяви пред журналисти лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в кулоарите на парламента.

"Аз съм научен да чувам гласа на всеки гражданин. Виждам гражданите на протеста. Политическите партии дали ще се обичаме или не, кой каква стратегия има - си е негова работа. Но винаги в годините не може да ми се отрече, че съм чувал гражданите. Хората, които протестират за каквото и да било. С този бюджет, който тръгнахме, аз ги чух и го поправихме, така че мисля, че това е един добър бюджет сега. Остават ни 20 метра до финала, 1 януари да влезе еврото. Влизането в това правителство, на ГЕРБ, беше да влеземе в еврозоната. И по никакъв начин няма да съглася да я компрометираме преди всеки българин да си изтегли парите от банкомата в евро. След 1 януари, тогава ще говоря за оставки, тогава ще говоря за протести, тогава ще говоря за каквото и да било. Това е геостратегическа задача, това е изключително важна задача, искам да я довърша до край. Преди няколко дни това съм го обявил на всички партньори, знаят го, и затова ще бъдеме консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната. Защото това, което направихме, да влеземе в Шенген, да договориме План за възстановяване, да влязат над 4 милиарда лева в бюджета, да съберем 8 милиарда и 600 милиона лева повече от митници и данъчни измами, са неща, от които аз не се срамувам. Те са важни, сложни и вървят към нашия общ път към еврозоната. В момент, в който светът се намира в една перфектна буря, защото от една страна Еврокомисията, нашите партньори, Германия, Франция, Великобритания, нашите партньори и приятели в Съедините щати, администрацията на президента Тръмп, в момента има тежка конфронтация по линия Украйна. И то толкова тежка, че виждате дори доктрината новата на САЩ, само преди малко прочетох, че конгресмени внасят предложения за излизане на Щатите от НАТО. Толкова сложна обстановка никога не е имало. В България партиите, които са от семейства в Европа, които управляват заедно, в България враждуват най-много."