Заради протестите на гръцките фермери: 20 км опашки от камиони край Свиленград

Близо 20-километрови опашки от тирове се образуваха на магистрала "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево".

Струпването на камиони е обичайно в края на годината, но за опашки и в двете посоки допринасят и протестите на гръцките фермери, които периодично спират трафика през граничните пунктове.

За последното денонощие на "Капитан Андреево" са обработени над 3200 камиона.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни заради колоните от тирове и сутрешните мъгли. Това беше причина за катастрофа тази сутрин.