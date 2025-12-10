БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте...
Чете се за: 00:52 мин.
Световни медии излъчват на живо мащабния протест срещу...
Чете се за: 00:17 мин.
Разследване на EBU: Близо 200 деца, заченати инвитро с...
Чете се за: 04:27 мин.
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Чете се за: 01:22 мин.
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна...
Чете се за: 08:25 мин.
Протест в Триъгълника на властта под надслов...
Чете се за: 04:00 мин.

Заради протестите на гръцките фермери: 20 км опашки от камиони край Свиленград

от БНТ
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Шофьорите трябва да бъдат внимателни заради колоните от тирове и сутрешните мъгли

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Близо 20-километрови опашки от тирове се образуваха на магистрала "Марица" към ГКПП "Капитан Андреево".

Струпването на камиони е обичайно в края на годината, но за опашки и в двете посоки допринасят и протестите на гръцките фермери, които периодично спират трафика през граничните пунктове.

За последното денонощие на "Капитан Андреево" са обработени над 3200 камиона.

Шофьорите трябва да бъдат внимателни заради колоните от тирове и сутрешните мъгли. Това беше причина за катастрофа тази сутрин.

#Свиленград #гръцки фермери #камиони #тежкотоварни автомобили #тирове #протести #опашки

10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)
10 души са задържани на протеста в Бургас (ВИДЕО)
Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна Дядо Коледа и Снежанка пристигнаха по море във Военноморска база Варна
Чете се за: 00:57 мин.
Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи Танкерът край Ахтопол: Първа проверка на контролните органи
Чете се за: 03:17 мин.
КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София КРС: Няма „заглушаване“ на сигнали на мобилните предприятия в центъра на София
Чете се за: 03:07 мин.
Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО) Студенти на протест срещу мафиятa (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 02:17 мин.
Временно се променя движението в участъци от „Струма“ в Кюстендилско Временно се променя движението в участъци от „Струма“ в Кюстендилско
Чете се за: 01:20 мин.

След протеста в София - напрежение по улиците на града
След протеста в София - напрежение по улиците на града
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София С изпълнение на българския химн приключи протестът срещу правителството в центъра на София
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ) Хиляди на протест срещу управляващите в столицата (ГАЛЕРИЯ)
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите! Президентът Радев: Уважаеми народни представители, чуйте площадите!
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Ножове, боксове, наркотици и големи суми пари: Над 30 са...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Протест в Триъгълника на властта под надслов "Оставка! Вън...
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Призиви "Оставка" в градове из цялата страна (ОБЗОР)
Чете се за: 08:25 мин.
У нас
САЩ удължиха лиценза за продажба на чуждестранни активи на...
Чете се за: 00:55 мин.
По света
