БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Спират водата в части на София - вижте къде

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази

Каква е причината?

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Без вода в два столични района днес. Причината са ремонтни дейности по ВиК мрежата.

Временно ще бъде прекъснато водоподаването от 09.00 до 21.00 ч. в "Студентски град" по ул. "Апостол Карамитев".

Заради ремонтните дейности ще бъдат засегнати клиентите на "Софийска вода" в района на булевардите "Г. М. Димитров" и "Симеоновско шосе", както и още 5 улици в района.

До 22.00 ч. днес ще бъде спряна водата и в "Младост 4" по ул. "Филип Аврамов".

Причината - подмяна на спирателен кран. Засегнати ще бъдат четири блока и 131-во СОУ "Климент Тимирязев".

#София #без вода

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
2
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
3
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от 2026 г.
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
4
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки...
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
5
Богата спортна програма по БНТ 3 до края на декември
ЕК започна разследване на "Гугъл"
6
ЕК започна разследване на "Гугъл"

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
4
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния квартал "Красно село"
6
Четирима са задържани с голямо количество наркотици в столичния...

Още от: Регионални

София заблестя с украса за Коледа
София заблестя с украса за Коледа
БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол БНТ разполага с ексклузивни кадри от спасяването на моряците от блокирания танкер "Кайрос" край Ахтопол
Чете се за: 03:12 мин.
Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР) Демонстрации на ДПС в подкрепа на кабинета се проведоха в десетки населени места (ОБЗОР)
Чете се за: 04:35 мин.
В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България В Стара Загора се състоя демонстрация в подкрепа на европейския курс на България
Чете се за: 01:07 мин.
Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен Протест в подкрепа на управляващите се провежда в Руен
Чете се за: 00:47 мин.
Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи Масови проверки след сигнали за значителен ръст на годишните технически прегледи
Чете се за: 03:15 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за догодина
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов Започва делото срещу Кирил Петков и Божидар Божанов
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети БНБ отваря касите си извънредно за продажба на стартови комплекти с евромонети
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Спират водата в части на София - вижте къде Спират водата в части на София - вижте къде
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Зеленски обяви, че е готов за избори
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Нова ескалация на конфликта: Тръмп ще разговаря с Тайланд и Камбоджа
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Победа за френския премиер: Одобриха бюджета за социално осигуряване
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Пицата, пастата и десертите в Италия: Ще бъдат ли включени в...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ