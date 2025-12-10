БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Бюджет 2026 на фокус: Комисиите в НС разглеждат план-сметката за догодина

Вчера депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене трите бюджета

Новата бюджетна процедура в парламента е в разгара си. Днес план-сметката на държавата за 2026 г. ще бъде разгледана в общо 10 комисии в Народното събрание.

Вчера депутатите от бюджетната комисия приеха на първо четене трите бюджета - на държавата, на държавното обществено осигуряване и на Здравната каса.

В бюджета за догодина е предвиден ръст на доходите с 10% в публичния сектор. Заложеният дефицит се запазва на 3%.

Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро.

Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли догодина.

Отпадат вдигането на осигуровките с два процентни пункта, увеличаването на данък дивидент на 10 на сто, както и въвеждането на софтуера за продажбите на търговците.

Очаква се трите бюджета да бъдат гласувани на първо четене в пленарната зала до края на седмицата.

