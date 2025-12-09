БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

Коледна украса в частен дом в Кейптаун се превърна в атракция

Емилия Запартова
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Коледна украса в частен дом в Кейптаун се превърна в атракция
Частен имот в южноафриканския град Кейптаун се превърна в празнична атракция, след като беше украсен с хиляди коледни светлини.

Така привлече посетители към светещата си градина и инсталацията на покрива на дома. Табели с надписи „Весела Коледа“ и „Кейптаун“ светят от къщата и са видими от близките улици. Гостите могат да се разхождат сред експозицията, да си правят снимки и да слушат коледни песни. Децата надничат през прозорците към сцени на Рождество Христово и различни украси.

Светлините ще се включват всяка вечер от 20:00 до 22:00 часа до 30 декември. Входът е безплатен, но се събират дарения от храна, одеяла и стоки за местни благотворителни организации за домашни любимци.

