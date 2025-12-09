Коледна украса в частен дом в Кейптаун се превърна в атракция

Частен имот в южноафриканския град Кейптаун се превърна в празнична атракция, след като беше украсен с хиляди коледни светлини.

Така привлече посетители към светещата си градина и инсталацията на покрива на дома. Табели с надписи „Весела Коледа“ и „Кейптаун“ светят от къщата и са видими от близките улици. Гостите могат да се разхождат сред експозицията, да си правят снимки и да слушат коледни песни. Децата надничат през прозорците към сцени на Рождество Христово и различни украси.

Светлините ще се включват всяка вечер от 20:00 до 22:00 часа до 30 декември. Входът е безплатен, но се събират дарения от храна, одеяла и стоки за местни благотворителни организации за домашни любимци.