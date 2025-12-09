"Файненшъл таймс": Вашингтон дава няколко дни на Зеленски за отговор на мирния план

Пратениците на президента Доналд Тръмп са дали на украинския президент Володимир Зеленски няколко дни, за да отговори на предложеното мирно споразумение, според което Украйна би приела териториални загуби в замяна на неопределени гаранции за сигурност от Съединените щати. Това съобщи „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на официални лица.

По-рано Зеленски заяви, че се надява да представи на Вашингтон уточнения на мирния план утре. Планът е намален от 28 на 20 точки след украинско-американски преговори през уикенда.

Украинският президент днес беше приет от папата и се срещна с италианския премиер Джорджа Мелони след разговори с европейските съюзници в Брюксел и Лондон. В интервю за изданието "Политико", Доналд Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори. Той обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот. За европейските лидери Тръмп заяви, че "говорят твърде много и не правят нищо конкретно".