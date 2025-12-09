БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Съдът остави в ареста и тримата задържани по аферата...
Чете се за: 00:50 мин.
Картите за градския транспорт в София с новите цени в...
Чете се за: 01:50 мин.
МВР атакува финансови и заложни къщи в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата –...
Чете се за: 00:32 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

"Файненшъл таймс": Вашингтон дава няколко дни на Зеленски за отговор на мирния план

Емилия Запартова
Чете се за: 01:22 мин.
По света
За европейските лидери Тръмп заяви, че "говорят твърде много и не правят нищо конкретно"

"Файненшъл таймс": Вашингтон дава няколко дни на Зеленски за отговор на мирния план
Пратениците на президента Доналд Тръмп са дали на украинския президент Володимир Зеленски няколко дни, за да отговори на предложеното мирно споразумение, според което Украйна би приела териториални загуби в замяна на неопределени гаранции за сигурност от Съединените щати. Това съобщи „Файненшъл Таймс“, позовавайки се на официални лица.

По-рано Зеленски заяви, че се надява да представи на Вашингтон уточнения на мирния план утре. Планът е намален от 28 на 20 точки след украинско-американски преговори през уикенда.

Украинският президент днес беше приет от папата и се срещна с италианския премиер Джорджа Мелони след разговори с европейските съюзници в Брюксел и Лондон. В интервю за изданието "Политико", Доналд Тръмп каза, че е време в Украйна да бъдат произведени избори. Той обвини Киев, че използва войната като аргумент да не организира вот. За европейските лидери Тръмп заяви, че "говорят твърде много и не правят нищо конкретно".

#Доналд Тръмп # Володимир Зеленски #войната в Украйна #Русия

