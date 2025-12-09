БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Тръмп: Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
Чете се за: 04:10 мин.
По света
Още тази вечер се очаква Украйна да представи на Съединените щати преработения мирен план, съгласуван с ЕС

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия има предимство в мирните преговори. В интервю за изданието "Политико" той обвини европейските лидери, че пречат за спиране на войната. Още тази вечер се очаква Украйна да представи на Съединените щати преработения мирен план. Новата версия е съгласувана с европейските лидери, с председателя на Европейската комисия и с генералния секретар на НАТО.

Мирният план сега е в "ръцете" на Украйна. От 28 точки в първоначалния му вариант, вече са останали 20, като са отпаднали антиукраинските елементи. Но позицията на Володимир Зеленски за отстъпването на територии остава непроменена.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "Дали обмисляме да се откажем от наша територия? Нямаме законно право да го направим - според украинския закон, според нашата конституция и според международното право. Но ние нямаме и моралното право да го направим. Русия настоява да се откажем от територия, но ние определено не искаме да се отказваме от нищо. Затова се борим. Ще бъда честен, американците търсят компромис."

Но какъв компромис би приела Украйна, засега не е ясно. Източници, близки до преговорите, съобщиха, че най-чувствителните теми в разговорите между Киев и Вашингтон остават отстъпването на Донбас и Запорожката атомна централа на Русия.

В интервю за "Политико" американският президент заяви, че Путин и Зеленски "много се мразят и това пречи да сключат сделка." Според Тръмп обаче "Москва има превес в преговорите и Киев трябва да започне да приема нещата".

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Русия има предимство. Тя е по-силна. Народът на Украйна и украинската армия са много смели и борбени, но в известен смисъл мащабът има предимство."

В интервюто Тръмп призовава Украйна да проведе избори.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: "Да, мисля, че е време. Мисля, че е важен момент за провеждане на избори. Те използват войната, за да не провеждат избори, но бих казал, че украинският народ трябва да направи този избор. Може би Зеленски ще спечели. Не знам кой ще спечели, но отдавна не са имали избори. Говорят за демокрация, но се стига до момент, в който вече не е демокрация.“

Тръмп увери, че не е загърбил войната в Украйна, след като преди дни синът му Доналд Тръмп - младши намекна, че баща му може да се оттегли от войната. Американският президент обаче обвини европейските лидери, че пречат за спиране на войната.

Доналд Тръмп, президент на САЩ: „Те говорят, но не правят нищо, а войната просто продължава и продължава. Мисля, че са слаби. Но също така мисля, че искат да бъдат много политически коректни. Мисля, че не знаят какво да правят. Европа не знае какво да прави“.

Коментарът му идва на фона на интензивната дипломация на Киев в Европа. След срещата в Лондон с лидерите на Великобратания, Франция и Германия, Зеленски отпътува за Брюксел - за разговори с генералния секретар на НАТО и с председателя на Европейската комимисия. Днес е във Ватикана и Рим - за срещи с папа Лъв XIV и с италианския премиер Джорджа Мелони.

#мирен план на Тръмп #Влодимир Зеленски #Доналд Тръмп #войната в Украйна #Москва #Владимир Путин #Русия

