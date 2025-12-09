БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Признание за БНТ от Сдружението на испаноговорящите журналисти

Репортерът на предаването “Светът на жестовете” Силвия Златанова получи наградата “Самуел Франсес”

Снимка: БНТ
Репортерът на предаването на БНТ “Светът на жестовете” Силвия Златанова беше наградена от Сдружението на испаноговорящите журналисти. Отличието е за репортаж на специализираното предаване за хора с увреден слух.

Репортерът Силвия Златанова от екипа на предаването беше удостоена с наградата “Самуел Франсес” за професионална и гражданска етика, в категория “Телевизия”, на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България по време на 13-тия конкурс "Светове и цветове".

Силвия Златанова беше отличена за материала си за интегрирането на деца с увреждания в образователния процес в Испания, излъчен в предаването “Светът на жестовете” с автор и водещ Надежда Мирчева.

“Благодаря за наградата. Признанието е за съвместната работа на целия ни екип, които ме приеха радушно и дадоха възможност да разкрия потенциала си, като бъда полезна с познанията си за глухата общност и възможността ми да общувам на испански език”, сподели Силвия Златанова след церемонията.

Екипът на предаването “Светът на жестовете” е горд с признанието и пожелава на Силвия да бъде все така всеотдайна в работа си, както досега.

