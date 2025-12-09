Признание за БНТ от Сдружението на испаноговорящите журналисти

Репортерът на предаването на БНТ “Светът на жестовете” Силвия Златанова беше наградена от Сдружението на испаноговорящите журналисти. Отличието е за репортаж на специализираното предаване за хора с увреден слух.

Репортерът Силвия Златанова от екипа на предаването беше удостоена с наградата “Самуел Франсес” за професионална и гражданска етика, в категория “Телевизия”, на Сдружението на испаноговорящите журналисти в България по време на 13-тия конкурс "Светове и цветове".

Силвия Златанова беше отличена за материала си за интегрирането на деца с увреждания в образователния процес в Испания, излъчен в предаването “Светът на жестовете” с автор и водещ Надежда Мирчева.

“Благодаря за наградата. Признанието е за съвместната работа на целия ни екип, които ме приеха радушно и дадоха възможност да разкрия потенциала си, като бъда полезна с познанията си за глухата общност и възможността ми да общувам на испански език”, сподели Силвия Златанова след церемонията.

Екипът на предаването “Светът на жестовете” е горд с признанието и пожелава на Силвия да бъде все така всеотдайна в работа си, както досега.