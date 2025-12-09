Вместо "Магазин за хората" разкриват щандове с продукти с ниски цени в търговската мрежа в Пловдив

Вместо първият в страната „Магазин за хората“, който трябваше да отвори врати в Пловдив, евтини хранителни стоки ще се предлагат само на отделни щандове в търговската мрежа. Причината е, че Районната потребителска организация НАРКООП е отказала да се включи в пилотния проект. В същото време в Пловдивско, в над 70 търговски обекта, започна зареждането на щандове с продукти на по-ниски цени.

45 стоки от първа необходимост вече се предлагат в щандовете, които се зареждат по договор с Централния кооперативен съюз.

Лазар Филчев – председател на Районен кооперативен съюз – Пловдив: „На този етап асортиментът, който е договорен, е 45 асортимента. Като тенденцията е евентуално увеличение, но след Нова година.“

Продуктите, които се зареждат, са от български производители и са с по-евтини цени от тези в масовите търговски обекти.

Лазар Филчев – председател на Районен кооперативен съюз – Пловдив: „Мога да кажа, че на този етап средната надценка, с която стоката ще влезе в магазина, ще бъде с 25% по-ниска от сегашните цени в магазините.“

Олиото се предлага на цена от 2.79 лева вместо 3.99 лева. А хляб „Добруджа“ е 1.49 лева вместо 2.55 лева.

Даниела Петрова – продавач: „ Хлябът бързо се изчерпва. Предвид цената, която се предлага, хората си купуват от него.“

В близкия хипермаркет масовият хляб надхвърля 2 лева.

"На каква цена е хлябът? - Различно. 2.20 лв има. По-скъп има, по-евтин. Евтиният е 1.99.“

Повечето хора все още не знаят за държавните щандове и по-ниските цени там. Казват, че в останалите магазини пазаруват продуктите от първа необходимост предимно на намаления.

„Чакам да има промоция. Редовна – никога. Което значи, че е леко бракувано.“ „От пенсия до пенсия. Правим си сметка.“ „Има повишение. Усеща се. Мляко, яйца – скочили са доста.“

Засега не се предвижда повишение на продуктите, предлагани на държавните щандове. Цените са по-ниски заради директната реализация на стоките.

Вместо "Магазин за хората" в Пловдив разкриват щандове с продукти с ниски цени в търговската мрежа