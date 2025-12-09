БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гръцки фермери затвориха „Кулата –...
Чете се за: 00:22 мин.
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Вместо "Магазин за хората" разкриват щандове с продукти с ниски цени в търговската мрежа в Пловдив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
Запази

45 стоки от първа необходимост вече се предлагат в щандовете

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Вместо първият в страната „Магазин за хората“, който трябваше да отвори врати в Пловдив, евтини хранителни стоки ще се предлагат само на отделни щандове в търговската мрежа. Причината е, че Районната потребителска организация НАРКООП е отказала да се включи в пилотния проект. В същото време в Пловдивско, в над 70 търговски обекта, започна зареждането на щандове с продукти на по-ниски цени.

45 стоки от първа необходимост вече се предлагат в щандовете, които се зареждат по договор с Централния кооперативен съюз.

Лазар Филчев – председател на Районен кооперативен съюз – Пловдив: „На този етап асортиментът, който е договорен, е 45 асортимента. Като тенденцията е евентуално увеличение, но след Нова година.“

Продуктите, които се зареждат, са от български производители и са с по-евтини цени от тези в масовите търговски обекти.

Лазар Филчев – председател на Районен кооперативен съюз – Пловдив: „Мога да кажа, че на този етап средната надценка, с която стоката ще влезе в магазина, ще бъде с 25% по-ниска от сегашните цени в магазините.“

Олиото се предлага на цена от 2.79 лева вместо 3.99 лева. А хляб „Добруджа“ е 1.49 лева вместо 2.55 лева.

Даниела Петрова – продавач: „ Хлябът бързо се изчерпва. Предвид цената, която се предлага, хората си купуват от него.“

В близкия хипермаркет масовият хляб надхвърля 2 лева.

"На каква цена е хлябът?

- Различно. 2.20 лв има. По-скъп има, по-евтин. Евтиният е 1.99.“

Повечето хора все още не знаят за държавните щандове и по-ниските цени там. Казват, че в останалите магазини пазаруват продуктите от първа необходимост предимно на намаления.

„Чакам да има промоция. Редовна – никога. Което значи, че е леко бракувано.“

„От пенсия до пенсия. Правим си сметка.“

„Има повишение. Усеща се. Мляко, яйца – скочили са доста.“

Засега не се предвижда повишение на продуктите, предлагани на държавните щандове. Цените са по-ниски заради директната реализация на стоките.

Вместо "Магазин за хората" в Пловдив разкриват щандове с продукти с ниски цени в търговската мрежа

#Магазин за хората #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица забележки
1
Илия Кузманов: Синдикатът на МВР подкрепя бюджета, но с редица...
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце Делчев"
2
Задържаха крадци в момент на обир в столичния квартал "Гоце...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
3
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
5
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
6
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са...

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: У нас

Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна
Мъгли сутрин, слънце следобед в цялата страна
Панаир на книгата: Над 150 издателства участват в литературния фестивал Панаир на книгата: Над 150 издателства участват в литературния фестивал
Чете се за: 01:12 мин.
Гръцки фермери затвориха „Кулата – Промахон“ за камиони Гръцки фермери затвориха „Кулата – Промахон“ за камиони
Чете се за: 00:22 мин.
Липсва на кворум провали извънредното заседание на здравната комисия Липсва на кворум провали извънредното заседание на здравната комисия
Чете се за: 01:52 мин.
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край Ахтопол Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край Ахтопол
Чете се за: 03:17 мин.

Водещи новини

Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Гръцки фермери затвориха „Кулата – Промахон“ за камиони Гръцки фермери затвориха „Кулата – Промахон“ за камиони
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
От семейството на Любослав Пенев благодариха за подкрепата От семейството на Любослав Пенев благодариха за подкрепата
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
ЕК започна разследване на "Гугъл" ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва...
Чете се за: 03:25 мин.
По света
Блокираният танкер: Пети ден "Кайрос" е във водите край...
Чете се за: 03:17 мин.
Регионални
Вместо "Магазин за хората" разкриват щандове с продукти с...
Чете се за: 02:35 мин.
Общество
19-годишен без книжка падна в дере след гонка с полицията във Варна
Чете се за: 01:00 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ