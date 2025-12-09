БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЕК започна разследване на "Гугъл"
Чете се за: 01:07 мин.

Бюджет 2026: Ресорната комисия в парламента разглежда план-сметката

Цветелина Катанска
Чете се за: 04:10 мин.
Политика
Очаква се план-сметката да бъде разгледана на първо четене в зала до края на седмицата

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Бюджетната комисия към парламента разглежда за първо четене трите бюджета - на държавата, на общественото осигуряване и на здравната каса. Вчера трите законопроекта минаха с почти пълен консенсус през Тристранния съвет и бяха одобрени от правителството.

В момента депутатите разглеждат бюджета на държавната обществена осигуряване. Днешното заседание започна със закачки по думите на председателя на бюджетната комисия Делян Добрев. А именно депутатите от ПП-ДБ, въпреки че се разписаха твърдяха, че не присъстват и че няма кворум за заседанието. Оказва се, че кворум има и заседанието започна.

Новата бюджетна рамка предвижда намаляване на общата рамка с един милиард евро, а самите приходи и разходи остават рекордни. Разходите са над 54 милиарда евро, а приходите над 50 милиарда. Така бюджетният дефицит е 3,6 милиарда евро или 3% от брутния вътрешен продукт на страната. Изчисленията са направени при растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5% на 100%. Това, което се залага в новия бюджет са 30 милиона евро за подпомагане на младите лекари, 10% увеличаване на заплатите в бюджетния сектор, както и достигане на минималната работна заплата до 620 евро и 20 евро цента.

Самото обсъждане на Законопроекта за държавното обществено осигуряване, въпреки че вчера срещна подкрепата и на синдикати, и на работодатели, се чуха и основни критики към него, а именно заради липсата на реформи, които засега се отлагат за бъдещ период.

Весела Караиванова, управител на НОИ: "Процентът е между 7 и 8, защото, знаете, в началото на годината очакваме статистическите данни от "Статистиката", които ни дават прогноза, по която разчитаме размера на осъвременяване на пенсиите."

Проф. Богомил Манов, Фискален съвет: "Това е наличие на противоречива тенденция в резултат на допуснати грешки въобще в осигурителната система, при която темпа на увеличението на разходите за 2026 година - 9% изпреварва темпа на увеличение на приходите от вноски - 8,4. Това рано или късно ще даде отражение върху данъчно-осигурителната тежест в посока, по всяка вероятност, на увеличение."

Мария Мичева, БСК: "Благодарим за това, че се спря това увеличение. Това го казвам и с оглед на факта, че в средносрочната бюджетна прогноза е разписан ръст на осигуровките. Ние го приемаме като условно намерение на правителството, но за нас е много важно преди това да сме изговорили кои параметри как трябва да се променят."

Ася Гонева, КНСБ: "Моята организация подкрепя законопроекта на бюджета на ДОО за 2026г и няма друга логика, след като сме участвали в едни преговори по определени корекции, дали сме съгласие по това, което е постигнато от трите страни, които участваха. Друг е въпросът дали това, което е като резултата, ни харесва. В рамките на преговорите постигнахме нещо, което за нас беше важно, а именно постигането на хоризонтална политика по доходите вместо с 5на с 10 на сто."

В случай, че депутатите днес приемат успешно на първо четене трите законопроекта, се очаква те да бъдат разгледани на първо четене в зала до края на седмицата. Амбициозната програма на управляващите е до края на годината да бъдат приети изцяло и трите бюджета.

Вижте повече в прякото включване на Цветелина Катанска

#финансова комсиия #бюджет #новини в Метрото

