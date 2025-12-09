Преговорите за мир: Зеленски заяви, че Украйна няма да отстъпва територии

Украйна ще представи ревизиран план за мир на САЩ. Президентът Володимир Зеленски изключи отстъпването на територии на Русия. Европейските лидери за пореден път заявиха подкрепата си за Украйна. Според началника на руския генерален щаб Валери Герасимов, руските сили напредват по целия фронт.

Новият план, който Володимир Зеленски ще представи на САЩ, е от 20 точки и е съгласуван с европейските партньори на Киев. На път за Брюксел, Зеленски за пореден път заяви, че Украйна няма да отстъпва територии на Русия.

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По закон нямаме това право. Според нашата Конституция и според международното право, а ако трябва да сме честни, нямаме и морално право да го направим. Русия настоява ние да отстъпим територии. Ние определено не искаме нищо да предаваме. За това се борим. Ще бъда откровен - американците търсят компромис."

В Брюксел Зеленски разговаря с лидерите на Европейската комисия и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антонио Коща, както и с генералния секретар на НАТО - Марк Рюте. Европа ще продължи да допринася с всички възможни усилия за постигането на справедлив и траен мир за Украйна. Това се казва в постове на Фон Дер Лайен и Коща след срещата.

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК: "Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана в дългосрочен план като първа линия на отбрана на нашия Съюз."

Преди Брюксел, Зеленски беше в Лондон, където разговаря с лидерите на Великобритания, Франция и Германия, където също получи уверение за пълна подкрепа. Най-сложният елемент в преговорите за мир остават териториите. Русия настоява за пълен контрол на Донбас - Луганска и Донецка област, въпреки че контролира около 85% от региона. Според Вашингтон Поуст, териториалният спор може да осуети плановете на Тръмп за мир.

По информация на изданието "Аксиос", Вашингтон е настоявал Киев да се откаже от двете области. Предложенията в частта за гаранциите за сигурност и контрола на Запорожката АЕЦ, са станали по-неблагоприятни за Киев след срещата между специалния пратеник Стив Уиткоф и зетят на Тръмп - Джаред Къшнър с Владимир Путини.

Днес Зеленски е в Италия, къдет ще разговаря за възможностите за постигане на мир с премиера Джорджа Мелони. Руските въздушни удари срещу Украйна продължават. П

рез изминалата нощ сред най-засегнатите е град Суми, където е прекъснато електрозахрванването.



