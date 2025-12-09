Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите

Украйна ще представи ревизиран план за мир на САЩ. Документът е от 20 точки и е съгласуван с европейските партньори на Киев.

Късно снощи, в Брюксел, украинският президент Володимир Зеленски разговаря с лидерите на ЕК и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антонио Коща, както и с генералния секретар на НАТО - Марк Рюте. След срещата, Фон Дер Лайен и Коща публикуваха един и същи пост в социалните мрежи - "Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана в дългосрочен аспект като първа линия на отбрана на нашия Съюз", гласи публикацията.

Преди Брюксел, Зеленски беше в Лондон, където разговаря с лидерите на Великобритания, Франция и Германия. Най-сложният елемент в преговорите за мир остават териториите. Русия настоява за контрол на целия Донбас. На път от Лондон за Брюксел, на въпрос "Ще отстъпи ли Украйна територии", Зеленски отговори така:

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По закон нямаме това право. Според нашата Конституция и според международното право, а ако трябва да сме честни, нямаме и морално право да го направим. Русия настоява ние да отстъпим територии. Ние определено не искаме нищо да предаваме. За това се борим. Ще бъда откровен - американците търсят компромис."

Днес Володимир Зеленски ще бъде в Италия. Слагането на край на войната ще бъде основна тема в разговорите му с премиера Джорджа Мелони.