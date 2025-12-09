БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите

Биляна Бонева от Биляна Бонева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Запази

Зеленски заявява, че Киев „няма законово или морално право“ да отстъпва територии

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Украйна ще представи ревизиран план за мир на САЩ. Документът е от 20 точки и е съгласуван с европейските партньори на Киев.

Късно снощи, в Брюксел, украинският президент Володимир Зеленски разговаря с лидерите на ЕК и на Европейския съвет - Урсула Фон Дер Лайен и Антонио Коща, както и с генералния секретар на НАТО - Марк Рюте. След срещата, Фон Дер Лайен и Коща публикуваха един и същи пост в социалните мрежи - "Суверенитетът на Украйна трябва да бъде зачитан. Сигурността на Украйна трябва да бъде гарантирана в дългосрочен аспект като първа линия на отбрана на нашия Съюз", гласи публикацията.

Преди Брюксел, Зеленски беше в Лондон, където разговаря с лидерите на Великобритания, Франция и Германия. Най-сложният елемент в преговорите за мир остават териториите. Русия настоява за контрол на целия Донбас. На път от Лондон за Брюксел, на въпрос "Ще отстъпи ли Украйна територии", Зеленски отговори така:

Володимир Зеленски, президент на Украйна: "По закон нямаме това право. Според нашата Конституция и според международното право, а ако трябва да сме честни, нямаме и морално право да го направим. Русия настоява ние да отстъпим територии. Ние определено не искаме нищо да предаваме. За това се борим. Ще бъда откровен - американците търсят компромис."

Днес Володимир Зеленски ще бъде в Италия. Слагането на край на войната ще бъде основна тема в разговорите му с премиера Джорджа Мелони.

#преговори за Украйна # Володимир Зеленски #войната в Украйна

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
2
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
3
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
4
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
5
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
6
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026

Най-четени

Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
1
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
2
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
3
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
4
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
5
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително
6
Откривателят на Любослав Пенев: Състоянието му е много притеснително

Още от: Европа

Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси
Служителите на Лувъра планират стачка заради недостиг на персонал и ресурси
Париж посреща Коледа с празнична украса Париж посреща Коледа с празнична украса
Чете се за: 00:45 мин.
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
Чете се за: 01:05 мин.
ЕС с нови мерки срещу миграцията ЕС с нови мерки срещу миграцията
Чете се за: 02:02 мин.
Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария Турция ще гарантира трансфера на руски газ към Унгария
Чете се за: 01:15 мин.
Поредна среща за мир в Украйна: Зеленски разговаря със Стармър, Макрон и Мерц Поредна среща за мир в Украйна: Зеленски разговаря със Стармър, Макрон и Мерц
Чете се за: 03:32 мин.

Водещи новини

Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Новият Бюджет 2026 влиза за разглеждане във финансовата комисия
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол Танкерът „Кайрос“ - пети ден блокиран край Ахтопол
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите Украйна подготвя ревизиран мирен план за САЩ: Най-трудният въпрос остава териториите
Чете се за: 02:02 мин.
По света
Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
След труса в Япония: Десетки ранени, има и материални щети
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Обрат в политиката на САЩ за износ на чипове: Американска продукция...
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Съдът ще гледа мерките на д-р Хасърджиев, актьора Росен Белов и...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Шанхай посреща Коледа с Немски базар и… захарен памук във...
Чете се за: 00:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ