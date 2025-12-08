Париж посреща Коледа с празнична украса

Париж е готов за празничния сезон с цветни светлинни илюминации в своите 20 района, пожелаващи "Весели празници".

Айфеловата кула блести всяка вечер за радост на парижани и туристи, докато купувачите се разхождат под осветените дървета на булевард Шанз-Елизе. Универсалните магазини на града, включително Галери Лафайет, са поставили своите традиционни коледни витрини.

В Монмартър и градините Тюйлери множество хора изпълват коледните базари. Париж, един от най-туристическите градове в света, е посрещнал 36,3 милиона посетители през 2024 година.