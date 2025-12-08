БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския...
Чете се за: 00:50 мин.
Министерският съвет одобри проектозакона за Бюджет 2026
Чете се за: 13:02 мин.
Томислав Дончев за Бюджет 2026: Социалният диалог е...
Чете се за: 03:42 мин.
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2...
Чете се за: 02:07 мин.
Евакуираха още четирима моряци от танкера...
Чете се за: 05:15 мин.
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте...
Чете се за: 04:45 мин.
Описват щетите след пороя в созополското село Зидарово
Чете се за: 03:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Париж посреща Коледа с празнична украса

Емилия Запартова от Емилия Запартова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Запази

Айфеловата кула блести всяка вечер за радост на парижани и туристи

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Париж е готов за празничния сезон с цветни светлинни илюминации в своите 20 района, пожелаващи "Весели празници".

Айфеловата кула блести всяка вечер за радост на парижани и туристи, докато купувачите се разхождат под осветените дървета на булевард Шанз-Елизе. Универсалните магазини на града, включително Галери Лафайет, са поставили своите традиционни коледни витрини.

В Монмартър и градините Тюйлери множество хора изпълват коледните базари. Париж, един от най-туристическите градове в света, е посрещнал 36,3 милиона посетители през 2024 година.

#коледна украса #коледни светлини #Париж

Последвайте ни

ТОП 24

"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда евро гаранция за заема за Украйна
1
"Политико": България ще трябва да осигури 1,2 милиарда...
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си оставката преди сряда!
2
ПП-ДБ за Бюджет 2: Няма да стане и по този начин! Подайте си...
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две международни състезания
3
Галин Димов разкри причината България да загуби домакинства на две...
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
4
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
5
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос", изследват водата за замърсяване
6
Евакуираха още четирима моряци от танкера "Кайрос",...

Най-четени

10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
1
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
2
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът свърши златна работа
3
Бойко Борисов: Правителството няма да подаде оставка, протестът...
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал "Лозенец" вече грее с коледна украса
4
Емблематичната спирка "Вишнева" в столичния квартал...
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското първенство по плуване в малък басейн
5
Два национални рекорда, но без финал за България на европейското...
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?
6
Съдът на ЕС допусна иск срещу влизането на България в еврозоната?

Още от: Любопитно

Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година
Наградите "Златен глобус" - кои са номинираните тази година
Вместо "бургер" - "веджи диск": Пол Маккартни се обяви срещу забраната на ЕС Вместо "бургер" - "веджи диск": Пол Маккартни се обяви срещу забраната на ЕС
Чете се за: 00:37 мин.
Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха Коледно настроение в Полша: Краков блести с внушителната 15-метрова елха
Чете се за: 00:45 мин.
"Празник на О-солената риба" се проведе в Созопол (СНИМКИ) "Празник на О-солената риба" се проведе в Созопол (СНИМКИ)
Чете се за: 00:57 мин.
Търг на скъпи вещи в Ню Йорк: Продават бижута на Дженифър Лорънс Търг на скъпи вещи в Ню Йорк: Продават бижута на Дженифър Лорънс
Чете се за: 00:52 мин.
Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 година Китай ще изпрати две нови панди във Франция до 2027 година
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

Българският дипломат Николай Младенов застава начело на ръководството на Газа
Българският дипломат Николай Младенов застава начело на...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност Бюджет и компромиси: Социалният диалог е възстановен заради финансовата стабилност
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин Картата на неравенството по рафтовете: Големите вериги в София са 244 и едва 3 във Видин
Чете се за: 04:35 мин.
У нас
Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия Зеленски: Киев няма законно и морално право да отстъпва украински територии на Русия
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Недекларирани горива: Загуби за близо 580 милиона лева за държавата
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
7,5 по Рихтер: Силно земетресение разтърси японския остров Хокайдо
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Студентите празнуват - какво помнят архивите за 8-и декември
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Здравко от легендарния дует "Ритон" е в болница след...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ