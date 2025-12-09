БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Облачно и мъгливо на север, слънчево на юг във вторник

Чете се за: 01:55 мин.
Максималните температури ще са между 5° и 13°

Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
В сутрешните часове на места в равнините и котловините ще е мъгливо. Минималните температури ще бъдат между 1° и 6°, в София – около 2°. През деня над Северна България облачността ще е значителна, а на много места главно по поречието на Дунав видимостта ще е намалена. В южните райони времето ще е предимно слънчево. Ще духа слаб западен вятър. Максималните температури ще са между 5° и 13°, в София – около 9°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време, в сутрешните часове по северното крайбрежие със значителна облачност и намалена видимост. Ще духа до умерен северозападен вятър. Минималните температури ще бъдат между 4° и 6°, а максималните – от 7° до 10°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около 2°.

През следващите дни ще бъде почти тихо или със съвсем слаб западен вятър и в часовете преди обяд на много места в равнините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност. След обяд видимостта ще се подобрява, а облачността ще се разкъсва. В планините и планинските райони ще бъде предимно слънчево, във вторник и сряда с разкъсана висока облачност. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, а максималните - между 10° и 15°. В събота мъглите и слоестата облачност в Дунавската равнина и Горнотракийската низина ще са трайни и там дневните температури ще остават по-ниски.

