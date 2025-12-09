У дома: От Космоса се завърнаха един американец и двама руснаци

На Земята успешно се завърнаха американският астронавт Джони Ким и руските космонавти Сергей Рижков и Алексей Зубрицкий.

"Союз МС - 27" се приземи успешно малко след шест и половина сутринта местно време, в степите на Казахстан. Тримата души на борда са в добро общо състояние. Ким, Рижков и Зубрицкий за 73 мисия, която прекара на Международната космическа станция 245 дни. Тримата излетяха на 8 април.

По време на престоя им са извършени редица научни експерименти, както и две излизания в открития Космос. Учени са изчислили, че за този период те са обиколили Земята 3 920 пъти.