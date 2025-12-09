Седми ден протести на гръцките фермери - ще има ли нови блокади по границата?

Седми ден продължават протестите на гръцките земеделци, които стачкуват заради неизплатени субсидии. Те периодично блокират движението на тежкотоварните камиони на ГКПП „Кулата – Промахон“. Това обаче води до загуби за транспортните фирми и неудобства за шофьорите.

Тази сутрин през „Кулата – Промахон“ се преминава безпроблемно, но след 12 часа се очаква отново да има блокада до около 18 часа.

За транспортния бранш тези блокади носят сериозни загуби:

„За нас означават загуби – за целия транспортен бранш и не само. Търговските фирми, които изнасят стока, също търпят загуби. При нас всичко е свързано със срокове на доставки и когато те не се спазват, има неустойки, които се плащат от превозвачите“, обясни в "Денят започва" Александър Стамболийски от Съюза на българските транспортни работници.

Това се случва за поредна година. Сега обаче от транспортния бранш не очакват бързо разрешаване на въпроса.

„Фермерите очакват плащане от ЕС, а гръцкият премиер не може да обещае кога ще е то“, допълни той.

Транспортният бранш следи внимателно как се развива стачката на фермерите в Гърция. По думите му всички магистрали в съседна Гърция са блокирани, което създава редица неудобства.

Вижте повече в прякото включване на Владислава Миланова